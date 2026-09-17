Как в лучших ресторанах мира: беру говядину и готовлю рубленые котлеты по советскому рецепту — сочнее не придумаешь

Приготовление сытных домашних котлет — отличный способ порадовать близких.
Ниже представлен классический рецепт, основанный на традициях советской кулинарии, который гарантирует превосходный результат. При необходимости говядину можно заменить на другой вид мяса.
Ингредиенты:
- Говядина — 500 г;
- Репчатый лук — 1 шт.;
- Сметана (20%) — 1 ст. л.;
- Горчица — 1 ч. л.;
- Соль, перец — по вкусу;
- Растительное масло.
Технология приготовления:
1. Подготовка мяса: тщательно удалите прожилки и хрящи. Нарежьте мякоть на мелкие кубики, используя острый нож.
2. Подготовленное мясо переложите в глубокую емкость для дальнейшего смешивания компонентов.
3. Измельчите лук (допускается использование кухонного комбайна) и добавьте его к мясу. Приправьте смесь солью, перцем, добавьте сметану и горчицу, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции.
4. Накройте емкость пищевой пленкой и поместите в холодильник на два часа для маринования. Это придаст котлетам насыщенный и запоминающийся вкус.
5. Затем достаньте подготовленную смесь и приступайте к формовке котлет.
6. Поставьте сковороду на плиту, добавьте масло и дождитесь его нагрева. Аккуратно выложите котлеты и обжаривайте на слабом огне.
7. Периодически переворачивайте изделия для равномерного приготовления и получения золотистой корочки.
Блюдо готово к подаче. Котлеты гармонично сочетаются с любым гарниром. Приятного аппетита!
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