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Как в лучших ресторанах мира: беру говядину и готовлю рубленые котлеты по советскому рецепту — сочнее не придумаешь

Опубликовано: 17 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Как в лучших ресторанах мира: беру говядину и готовлю рубленые котлеты по советскому рецепту — сочнее не придумаешь
Как в лучших ресторанах мира: беру говядину и готовлю рубленые котлеты по советскому рецепту — сочнее не придумаешь
Городовой ру
Рецепт приготовления рубленых говяжьих котлет. Получатся нежными и вкусными. 

Приготовление сытных домашних котлет — отличный способ порадовать близких.

Ниже представлен классический рецепт, основанный на традициях советской кулинарии, который гарантирует превосходный результат. При необходимости говядину можно заменить на другой вид мяса.

Ингредиенты:

  • Говядина — 500 г;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Сметана (20%) — 1 ст. л.;
  • Горчица — 1 ч. л.;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Растительное масло.

Технология приготовления:

1. Подготовка мяса: тщательно удалите прожилки и хрящи. Нарежьте мякоть на мелкие кубики, используя острый нож.

2. Подготовленное мясо переложите в глубокую емкость для дальнейшего смешивания компонентов.

3. Измельчите лук (допускается использование кухонного комбайна) и добавьте его к мясу. Приправьте смесь солью, перцем, добавьте сметану и горчицу, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции.

4. Накройте емкость пищевой пленкой и поместите в холодильник на два часа для маринования. Это придаст котлетам насыщенный и запоминающийся вкус.

5. Затем достаньте подготовленную смесь и приступайте к формовке котлет.

6. Поставьте сковороду на плиту, добавьте масло и дождитесь его нагрева. Аккуратно выложите котлеты и обжаривайте на слабом огне.

7. Периодически переворачивайте изделия для равномерного приготовления и получения золотистой корочки.

Блюдо готово к подаче. Котлеты гармонично сочетаются с любым гарниром. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, что добавить к котлетам для пышности.

Автор:
Ксения Давыдова
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