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Готовлю аджику из печёных перцев и острых томатов: грузинский рецепт для запасливых хозяек

Опубликовано: 17 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Готовлю аджику из печёных перцев и острых томатов: грузинский рецепт для запасливых хозяек
Готовлю аджику из печёных перцев и острых томатов: грузинский рецепт для запасливых хозяек
Городовой ру
Грузинскую аджику не варят, а запекают — так перец сохраняет до 80% витамина C и приобретает дымный вкус. 

В Грузии аджика — это не жидкий соус, а густая закуска из запечённых овощей. Её не варят, а запекают, и от этого вкус совсем другой. Перец и томаты отправляются в духовку при 200 градусах на 20–25 минут. Кожица пузырится и легко снимается, мякоть становится сладкой с лёгким дымком. Витамин C сохраняется лучше, чем при варке, а аромат разносится по всему дому, пишет "БЕЛНОВОСТИ".

Специи и орех

Главная специя — хмели-сунели. Без неё аджика не грузинская. Классическое соотношение: три части трав, две части острого перца и одна часть чеснока. Грецкий орех добавляют по желанию, но с ним соус приобретает мягкий вкус и становится густым. На 1 кг перца возьмите 150 г орехов. Кориандр растирайте в ступке прямо перед добавлением, иначе он потеряет аромат.

Острота и хранение

Жгучесть зависит от семян и перегородок. Если оставить семена, аджика будет жгучей. Если удалить их вместе с перегородками, вкус станет мягче. Работать с острым перцем нужно в перчатках, чтобы не обжечь кожу.

Сырая аджика хранится только в холодильнике. Её раскладывают по банкам, заливают тонким слоем растительного масла и закрывают. Масло защищает от плесени. В холодильнике соус стоит до полугода, в морозилке — до 1 года. Если хочется держать заготовку в шкафу, аджику нужно варить около 1 часа и закатывать в стерилизованные банки. Варёная аджика теряет часть дымного вкуса, но хранится дольше.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит такую аджику несколько лет и советует запекать овощи на решётке, а не на противне. Так кожица снимается быстрее, а мякоть остаётся суше — аджика потом не расслаивается. Под решётку нужно подставить противень, чтобы сок не пригорал.

Вывод

Грузинская аджика — это запечённые овощи, хмели-сунели, чеснок и, по желанию, грецкий орех. В духовке она сохраняет больше витаминов и приобретает дымный вкус. Хранить её нужно только в холоде, под масляной плёнкой.

Ранее мы рассказали о 5 рецептах томатного сока на зиму.

Автор:
Евгения Сухова
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