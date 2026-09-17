Тру на терке копеечное средство — и вековой нагар слезает сам: через час старая сковорода блестит как утренняя звезда

Старую сковороду с застарелым нагаром можно спасти без дорогих средств и агрессивной химии — достаточно хозяйственного мыла и кастрюли.

Старая сковорода годами исправно служит, но однажды на дне появляется плотный чёрный слой. Многие в такой ситуации предпочитают купить новую посуду, хотя вернуть прежний вид можно без дорогих средств — достаточно хозяйственного мыла, большой кастрюли и примерно часа времени, пишет "ПРО Город".

Как приготовить раствор

Список ингредиентов простой: хозяйственное мыло, эмалированная ёмкость, нож и жёсткая металлическая губка.

Пошаговая инструкция:

Половину бруска хозяйственного мыла измельчите на тёрке и отправьте в кастрюлю. Добавьте около 5 л воды и поставьте на огонь. Когда мыло полностью растворится, а раствор станет однородным, в него опустите сковороду. Жидкость должна полностью закрывать посуду. Сковороду выдержите в едва кипящем растворе 1 час, убавьте огонь до умеренного. Резкий запах требует проветривания. При застарелом нагаре время можно увеличить, но не стоит счищать слой силой — лучше повторить процедуру, чем повредить металл. По истечении времени сковороду выньте и дайте остыть. Размягчённый жир становится похож на пластилин, и край нагара легко поддевается ножом или шпателем, часто снимаясь целым пластом. Остатки удалите металлической губкой. Чугун пористый, поэтому после чистки его нужно защитить от коррозии: сковороду помойте, вытрите досуха, прогрейте на плите несколько минут, чтобы испарилась влага, и, пока металл тёплый, покройте тонким слоем растительного масла. Так восстанавливается защитная плёнка.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды решила спасти старую чугунную сковороду, доставшуюся ей от бабушки. Нагар был таким, что казалось — проще выбросить. Она прокипятила посуду в мыльном растворе, и слой отошёл почти целиком. Но когда сковорода была извлечена из кипятка, Евгения по привычке чуть не плеснула на неё холодной водой из-под крана. Вовремя остановилась, вспомнив, что резкий перепад температур может деформировать металл. Сковорода остывала постепенно, и это её спасло. С тех пор Евгения всегда предупреждает тех, кто берётся за чистку чугуна: нельзя лить холодную воду на горячий металл, нужно дать ему остыть естественным путём.

Вывод

Старую сковороду можно вернуть к жизни без химии и лишних затрат. Хозяйственное мыло, кастрюля и час времени — всё, что нужно. Главное — не торопиться, не сдирать нагар силой и помнить о финальной обработке маслом. А совет — не охлаждать чугун резко — поможет избежать деформации. При таком подходе посуда прослужит ещё много лет.

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