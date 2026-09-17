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«Подземный холодильник», чугунные кольца и щит «Вера»: как в Петербурге возводят станцию «Боровая»

Опубликовано: 17 сентября 2026 17:57
 Проверено редакцией
«Подземный холодильник», чугунные кольца и щит «Вера»: как в Петербурге возводят станцию «Боровая»
«Подземный холодильник», чугунные кольца и щит «Вера»: как в Петербурге возводят станцию «Боровая»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербурге продолжают активно строить Коричневую линию метро.

Куда держит путь проходческий щит «Вера»

Главный герой подземных работ — огромный тоннелепроходческий щит по имени «Вера». Это специальный поезд-скала, который прогрызает землю и сразу укрепляет стены тоннеля.

Недавно «Вера» проделала важную работу — прошла участок будущей станции «Боровая». Сейчас щит двигается от шахты № 852 в сторону станции «Заставская», пишет канал "Подземник". Там его подземное путешествие на этом участке и завершится.

Каким будет новый участок Коричневой линии

Строящийся отрезок Красносельско-Калининской линии очень важен для города. Он поможет разгрузить забитую в часы пик синюю ветку и даст пассажирам удобные пересадки.

На новом участке откроют четыре станции:

  • «Броневая»
  • «Заставская» — с неё можно будет перейти на станцию «Московские ворота» (синяя ветка).
  • «Боровая»
  • «Каретная» — станет пересадочной на «Обводный канал» (фиолетовая ветка).

В будущем линию потянут еще дальше — к Лиговскому проспекту и проектируемой станции «Суворовская».

Зачем землю перед копанием сначала замораживают

На пересечении Лиговского проспекта и улицы Тосина кипит работа. Здесь строят шахту № 850, которая нужна для создания станции «Боровая».

Петербургские грунты — очень коварные, в них много воды. Чтобы построить глубокую шахту и ничего не заплыло, метростроители используют проверенную хитрую технологию:

  1. Строят «форшахту» — это укрепленный бетонный и чугунный воротник для будущей шахты. Строители уже собрали первые чугунные кольца для проверки.
  2. Опускают трубы и включают «холодильник» — внутри бетонного кольца бурят скважины и подают по ним хладагент. Земля вокруг превращается в крепкую ледяную стену.
  3. Начинают копать — только когда грунт полностью промерзнет и станет твердым как камень, рабочие начнут пробивать сам вертикальный ствол шахты.

Работы идут по графику. Когда этот участок сдадут, перемещаться между югом и центром Петербурга станет в разы быстрее и комфортнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге готовят продолжение фиолетовой ветки.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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