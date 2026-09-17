«Подземный холодильник», чугунные кольца и щит «Вера»: как в Петербурге возводят станцию «Боровая»

Куда держит путь проходческий щит «Вера»
Главный герой подземных работ — огромный тоннелепроходческий щит по имени «Вера». Это специальный поезд-скала, который прогрызает землю и сразу укрепляет стены тоннеля.
Недавно «Вера» проделала важную работу — прошла участок будущей станции «Боровая». Сейчас щит двигается от шахты № 852 в сторону станции «Заставская», пишет канал "Подземник". Там его подземное путешествие на этом участке и завершится.
Каким будет новый участок Коричневой линии
Строящийся отрезок Красносельско-Калининской линии очень важен для города. Он поможет разгрузить забитую в часы пик синюю ветку и даст пассажирам удобные пересадки.
На новом участке откроют четыре станции:
- «Броневая»
- «Заставская» — с неё можно будет перейти на станцию «Московские ворота» (синяя ветка).
- «Боровая»
- «Каретная» — станет пересадочной на «Обводный канал» (фиолетовая ветка).
В будущем линию потянут еще дальше — к Лиговскому проспекту и проектируемой станции «Суворовская».
Зачем землю перед копанием сначала замораживают
На пересечении Лиговского проспекта и улицы Тосина кипит работа. Здесь строят шахту № 850, которая нужна для создания станции «Боровая».
Петербургские грунты — очень коварные, в них много воды. Чтобы построить глубокую шахту и ничего не заплыло, метростроители используют проверенную хитрую технологию:
- Строят «форшахту» — это укрепленный бетонный и чугунный воротник для будущей шахты. Строители уже собрали первые чугунные кольца для проверки.
- Опускают трубы и включают «холодильник» — внутри бетонного кольца бурят скважины и подают по ним хладагент. Земля вокруг превращается в крепкую ледяную стену.
- Начинают копать — только когда грунт полностью промерзнет и станет твердым как камень, рабочие начнут пробивать сам вертикальный ствол шахты.
Работы идут по графику. Когда этот участок сдадут, перемещаться между югом и центром Петербурга станет в разы быстрее и комфортнее.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге готовят продолжение фиолетовой ветки.