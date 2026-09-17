Заготовка на зиму «Особенная»: готовим специально для праздничного стола - на Новый год "улетает" первой

Из последних сезонных овощей хозяйки вовсю готовят закуски на новогодний стол. Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом «Особенной» закуски из фаршированного болгарского перца с баклажановой начинкой, которая, по ее словам, выглядит так аппетитно, что подходит и для праздничного меню.
Приготовление:
Вымойте 1 кг болгарского перца. Удалите сердцевины, как для фарширования. Отварите перец 5 минут.
Снимите кожуру с баклажанов (4 штуки). Нарежьте полосками по 5-7 мм. Вымачивайте 20 минут в холодной соленой воде. Обсушите баклажаны. Обжарьте с обеих сторон на подсолнечном масле.
Мелко порубите петрушку и укроп. Добавьте измельченный чеснок. Перемешайте. Выложите зелень с чесноком на обжаренные полоски баклажанов. Заверните рулетики.
Начините рулетиками отварной болгарский перец. Возьмите стерилизованные банки. Положите в каждую укроп и по паре зубчика чеснока. Добавьте по 2 лавровых листа, 5–6 горошин чёрного и душистого перца. Сложите перцы в банки.
Приготовьте маринад: налейте в кастрюлю 300 мл воды, добавьте соль (1 столовая ложка.) и сахар (100 гр). Как только закипит, влейте уксус (40 мл). Залейте банки с перцем маринадом. Простерилизуйте привычным способом в кастрюле с водой и закатайте.
Перед подачей аккуратно нарежьте ножом на порционные кусочки. Красиво уложите на тарелку и подайте на стол.
Мнение читателей
В комментариях читатели поделились своими мнениями:
"Режем на порционные кусочки и получаем размазню!"
"Делаю немного не так: перцы бланширую в маринаде и баклажаны смазываю смесью чеснока и соли, сверху веточку петрушки, далее - рулетики. Вид в банке и по вкусу шикарный".
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