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Заготовка на зиму «Особенная»: готовим специально для праздничного стола - на Новый год "улетает" первой

Опубликовано: 17 сентября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Заготовка на зиму «Особенная»: готовим специально для праздничного стола - на Новый год "улетает" первой
Заготовка на зиму «Особенная»: готовим специально для праздничного стола - на Новый год "улетает" первой
Городовой ру
Рецепт закуски из перцев и баклажанов 

Из последних сезонных овощей хозяйки вовсю готовят закуски на новогодний стол. Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом «Особенной» закуски из фаршированного болгарского перца с баклажановой начинкой, которая, по ее словам, выглядит так аппетитно, что подходит и для праздничного меню.

Приготовление:

Вымойте 1 кг болгарского перца. Удалите сердцевины, как для фарширования. Отварите перец 5 минут.
Снимите кожуру с баклажанов (4 штуки). Нарежьте полосками по 5-7 мм. Вымачивайте 20 минут в холодной соленой воде. Обсушите баклажаны. Обжарьте с обеих сторон на подсолнечном масле.

Мелко порубите петрушку и укроп. Добавьте измельченный чеснок. Перемешайте. Выложите зелень с чесноком на обжаренные полоски баклажанов. Заверните рулетики.

Начините рулетиками отварной болгарский перец. Возьмите стерилизованные банки. Положите в каждую укроп и по паре зубчика чеснока. Добавьте по 2 лавровых листа, 5–6 горошин чёрного и душистого перца. Сложите перцы в банки.
Приготовьте маринад: налейте в кастрюлю 300 мл воды, добавьте соль (1 столовая ложка.) и сахар (100 гр). Как только закипит, влейте уксус (40 мл). Залейте банки с перцем маринадом. Простерилизуйте привычным способом в кастрюле с водой и закатайте.

Перед подачей аккуратно нарежьте ножом на порционные кусочки. Красиво уложите на тарелку и подайте на стол.

Мнение читателей

В комментариях читатели поделились своими мнениями:

"Режем на порционные кусочки и получаем размазню!"

"Делаю немного не так: перцы бланширую в маринаде и баклажаны смазываю смесью чеснока и соли, сверху веточку петрушки, далее - рулетики. Вид в банке и по вкусу шикарный".

Ранее Городовой рассказал, как заготовить на зиму томаты без соли и уксуса.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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