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Больше не корчую пни лопатой: китайский способ устраняет проблему с участка без хлопот и техники

Опубликовано: 17 сентября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Больше не корчую пни лопатой: китайский способ устраняет проблему с участка без хлопот и техники
Больше не корчую пни лопатой: китайский способ устраняет проблему с участка без хлопот и техники
Городовой ру
Как выкорчевать пень без техники и проблем - 3 способа

Старый пень на участке со временем начинает приносить проблемы, ведь он мешает косить траву, а также занимает место, которое можно было бы использовать в полезных целях. Работы по удалению пней могут начинаться от 6000 рублей, поэтому проще всего попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

Для удаления пня существует три способа. Первый потребует силы, второй - терпения, а третий позволит справиться с работой за один день.

Использование рычага вместо тяжелой техники

Вокруг пня необходимо убрать грунт на 30-40 см и освободить большие корни. Лучше всего проводить эти действия после дождя, что существенно облегчит работу.

Далее под корень потребуется завести лом, также подойдет арматура, толщина которой составляет 3 см. При усилии человека на соединение корня со стволом будет приходиться несколько сотен килограммов нагрузки. После обламывания корней можно приступать к расшатыванию самого пня.

Долгий способ

Также можно попробовать разрушать древесину постепенно. Для этого нужно высверлить в пне несколько отверстий. Каждое должно иметь глубину до 40 см, а диаметр - около 2 см.

С помощью аммиачной селитры можно размягчить пень за 3-4 месяца, но этот способ не подойдет для использования рядом с грядками, колодцами и на торфяной почве.

Более долгим способом станет мочевина. В отверстия нужно засыпать стакан удобрения, добавить воду и закрыть дырки воском. Через год древесина станет рыхлой.

Использование лебедки

Если нет желания ждать, то можно воспользоваться ручной лебедкой. Для этого нужно частично перепилить корни, обхватить пень цепью и закрепить второй конец к прочной опоре.

Натягивать трос следует медленно, при этом важно запомнить, что нельзя стоять на линии его натяжения. Если произойдет разрыв, то это может привести к травме. Этот способ очень удобен для сосен и елей.

После удаления пня останется яма, которую можно заполнить смесью из песка, перегноя и земли, сообщает progoroduhta.ru.

Важно: при работе с пнем лучше отказаться от солярки, бензина, кислот, а также использования угловой шлифовальной машины.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова использовала бы для удаления пня рычаг, а не лебедку или химию. Этот способ является эффективным, быстрым.

Ранее портал “Городовой” рассказал, для чего превращать пластиковые бутылки в тонкие ленточки.

Автор:
Полина Аксенова
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