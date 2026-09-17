Борьба с онкологией станет эффективнее: в Сестрорецке открыли современный радиологический корпус

Сегодня в городской больнице №40 произошло важное событие. Здесь официально заработал новый корпус радиотерапии. Теперь жителям Петербурга и Курортного района станет проще получить высокотехнологичную помощь при онкологии.
Разбираемся, что изменится для пациентов и почему это действительно важная новость.
Умные технологии против болезней
В новом корпусе установили уникальное оборудование: томотерапевтическую установку и линейный ускоритель, сообщили в Смольном.
Если говорить простыми словами, техника умеет одновременно сканировать опухоль и сразу же направлять на неё точный луч. Аппарат адаптируется под анатомию конкретного человека.
Он бьёт точно по больным клеткам и практически не задевает здоровые ткани. Это помогает избежать тяжёлых побочных эффектов, которые раньше часто сопровождали лучевую терапию.
Без задержек и абсолютно бесплатно
При онкологии время — главный ресурс. Чем быстрее начинается лечение после поставленного диагноза, тем выше шансы на победу.
Новое оборудование позволяет объединить диагностику и терапию. Врачам больше не нужно терять драгоценные недели. Лечение можно начинать сразу.
Главное для пациентов:
- Все процедуры делают бесплатно — по обычному полису ОМС.
- Сейчас корпус может принимать по 40 человек в день.
- В ближайшем будущем объёмы помощи планируют удвоить.
Вся помощь — под одной крышей
С открытием этого корпуса больница №40 превратилась в полноценный онкологический центр полного цикла. Пациенту больше не нужно ездить по разным клиникам города.
В Сестрорецке теперь делают всё:
- Ставят точный диагноз.
- Проводят операции в современных блоках.
- Назначают химию и лучевую терапию.
- Помогают восстановиться после лечения.
Если во время лучевой терапии у пациента возникнут осложнения, их купируют прямо на месте. В больнице работают врачи разных профилей, реанимация и современный корпус-трансформер, открытый годом ранее.
Почему это важно для города
Оснастить больницу передовой техникой удалось благодаря дополнительному финансированию из городского бюджета. Для Петербурга это большой шаг вперёд.
Современная медицина становится ближе к людям, а сложнейшие процедуры — доступными в обычных городских больницах.
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