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Борьба с онкологией станет эффективнее: в Сестрорецке открыли современный радиологический корпус

Опубликовано: 17 сентября 2026 14:53
 Проверено редакцией
Борьба с онкологией станет эффективнее: в Сестрорецке открыли современный радиологический корпус
Борьба с онкологией станет эффективнее: в Сестрорецке открыли современный радиологический корпус
Global Look Press / Vadim Nekrasov / URA.RU
В больнице №40 запустили ускоритель, который уничтожает онкологию, не задевая здоровые ткани.

Сегодня в городской больнице №40 произошло важное событие. Здесь официально заработал новый корпус радиотерапии. Теперь жителям Петербурга и Курортного района станет проще получить высокотехнологичную помощь при онкологии.

Разбираемся, что изменится для пациентов и почему это действительно важная новость.

Умные технологии против болезней

В новом корпусе установили уникальное оборудование: томотерапевтическую установку и линейный ускоритель, сообщили в Смольном.

Если говорить простыми словами, техника умеет одновременно сканировать опухоль и сразу же направлять на неё точный луч. Аппарат адаптируется под анатомию конкретного человека.

Он бьёт точно по больным клеткам и практически не задевает здоровые ткани. Это помогает избежать тяжёлых побочных эффектов, которые раньше часто сопровождали лучевую терапию.

Без задержек и абсолютно бесплатно

При онкологии время — главный ресурс. Чем быстрее начинается лечение после поставленного диагноза, тем выше шансы на победу.

Новое оборудование позволяет объединить диагностику и терапию. Врачам больше не нужно терять драгоценные недели. Лечение можно начинать сразу.

Главное для пациентов:

  • Все процедуры делают бесплатно — по обычному полису ОМС.
  • Сейчас корпус может принимать по 40 человек в день.
  • В ближайшем будущем объёмы помощи планируют удвоить.

Вся помощь — под одной крышей

С открытием этого корпуса больница №40 превратилась в полноценный онкологический центр полного цикла. Пациенту больше не нужно ездить по разным клиникам города.

В Сестрорецке теперь делают всё:

  1. Ставят точный диагноз.
  2. Проводят операции в современных блоках.
  3. Назначают химию и лучевую терапию.
  4. Помогают восстановиться после лечения.

Если во время лучевой терапии у пациента возникнут осложнения, их купируют прямо на месте. В больнице работают врачи разных профилей, реанимация и современный корпус-трансформер, открытый годом ранее.

Почему это важно для города

Оснастить больницу передовой техникой удалось благодаря дополнительному финансированию из городского бюджета. Для Петербурга это большой шаг вперёд.

Современная медицина становится ближе к людям, а сложнейшие процедуры — доступными в обычных городских больницах.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург готовится к очередному запрету.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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