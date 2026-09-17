Обратный отсчет для вейп-шопов: Петербург готовится к очередному запрету

Когда ждать запрета?
Датой полного запрета вейпов может стать 1 март 2027 года, сказал председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в эфире программы "Среда Бельского".
Ограничения планируют ввести не на пару месяцев, а сразу на пять лет — до 2032 года. Это будет специальный экспериментальный режим.
Голосовать за документ будут уже депутаты следующего созыва Законодательного собрания. Однако рабочая группа в парламенте работает вовсю.
Три причины для жестокого бана
Чиновники и врачи выделяют три главные проблемы:
- Школьники. Вейпы стали слишком популярны у детей. Яркий дизайн и сладкие ароматизаторы маскируют опасность.
- Ядовитая химия. В жидкостях регулярно находят тяжелые металлы, диацетил и другие опасные соединения, которые разрушают легкие.
- Черный рынок. По оценкам экспертов, до 70–80% рынка вейпов в России находится в «серой» зоне. Продавцы не платят акцизы и торгуют сомнительной продукцией.
Важная деталь: фактор Ленобласти
Запретить вейпы только в Петербурге — бессмысленная затея. Если закрыть магазины у станций метро, покупатели просто уедут за «жижей» в Кудрово, Мурино или Девяткино.
Поэтому власти Петербурга будут принимать решение только совместно с Ленинградской областью. Правила должны быть одинаковыми по обе стороны КАД, иначе бизнес просто шагнет за городскую черту.
Откуда у города такие полномочия?
Раньше городские депутаты не могли заблокировать продажи — это уровень федерального законодательства. Но ситуация изменилась. Госдума приняла специальный закон, а президент его подписал.
Теперь регионам дали право проводить такие эксперименты на своей территории и полностью запрещать торговлю никотиносодержащими устройствами.
Ранее «Городовой» рассказывал, что власти Петербурга решили спросить у горожан о вейпах.