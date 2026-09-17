Обратный отсчет для вейп-шопов: Петербург готовится к очередному запрету

Власти города всерьез нацелились на полную ликвидацию вейп-шопов.

Когда ждать запрета?

Датой полного запрета вейпов может стать 1 март 2027 года, сказал председатель Законодательного собрания города Александр Бельский в эфире программы "Среда Бельского".

Ограничения планируют ввести не на пару месяцев, а сразу на пять лет — до 2032 года. Это будет специальный экспериментальный режим.

Голосовать за документ будут уже депутаты следующего созыва Законодательного собрания. Однако рабочая группа в парламенте работает вовсю.

Три причины для жестокого бана

Чиновники и врачи выделяют три главные проблемы:

Школьники. Вейпы стали слишком популярны у детей. Яркий дизайн и сладкие ароматизаторы маскируют опасность.

Вейпы стали слишком популярны у детей. Яркий дизайн и сладкие ароматизаторы маскируют опасность. Ядовитая химия. В жидкостях регулярно находят тяжелые металлы, диацетил и другие опасные соединения, которые разрушают легкие.

В жидкостях регулярно находят тяжелые металлы, диацетил и другие опасные соединения, которые разрушают легкие. Черный рынок. По оценкам экспертов, до 70–80% рынка вейпов в России находится в «серой» зоне. Продавцы не платят акцизы и торгуют сомнительной продукцией.

Важная деталь: фактор Ленобласти

Запретить вейпы только в Петербурге — бессмысленная затея. Если закрыть магазины у станций метро, покупатели просто уедут за «жижей» в Кудрово, Мурино или Девяткино.

Поэтому власти Петербурга будут принимать решение только совместно с Ленинградской областью. Правила должны быть одинаковыми по обе стороны КАД, иначе бизнес просто шагнет за городскую черту.

Откуда у города такие полномочия?

Раньше городские депутаты не могли заблокировать продажи — это уровень федерального законодательства. Но ситуация изменилась. Госдума приняла специальный закон, а президент его подписал.

Теперь регионам дали право проводить такие эксперименты на своей территории и полностью запрещать торговлю никотиносодержащими устройствами.

Ранее «Городовой» рассказывал, что власти Петербурга решили спросить у горожан о вейпах.