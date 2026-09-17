Потоп отменяется: Петербург ждет +18, а сильные дожди достанутся области

Погода решила смилостивиться над Петербургом и скорректировала свои планы.

Ещё вчера синоптики пугали нас ливнями на всё утро. На самом деле всё обошлось.

Дождь уходит в область

Дождевой фронт уже практически покинул город. Непрерывного потока воды с неба точно не будет.

Новая туча, которая идет со стороны Пскова, пролетит мимо Петербурга. Она зацепит только центральные районы Ленобласти. В самом же городе возможны лишь редкие и короткие дожди, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сколько градусов на градуснике?

На улице будет довольно тепло. Воздух прогреется до +16…+17 градусов. А если повезет, то и до +18.

Облака раздует, поэтому мы обязательно увидим солнце. Отличный повод прогуляться в обеденный перерыв.

Что ждет нас в ближайшие дни

Петербург сейчас находится во власти циклонов. Они сменяют друг друга один за другим.

Чего ждать дальше:

Небольшие дожди будут идти почти каждый день.

Но они будут быстрыми и кратковременными. Настоящих потопов не ждем.

Ночью будет комфортно: +12…+14 градусов.

Днем стабильно: от +16 до +18 градусов.

Заметно похолодает в нашем регионе только на следующей неделе.

Почему погода меняется так быстро?

Петербуржцам не привыкать к «капризам» атмосферы. Наш город находится прямо на пути переноса воздушных масс с Атлантики и Балтики.

Именно поэтому циклоны пролетают над нами на большой скорости. Главное золотое правило для жителей Северной столицы на эту неделю: видите солнце за окном — всё равно берите с собой зонт.

Погода может поменяться за считанные минуты, но сильного холода пока точно можно не бояться!

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода будет сегодня в Петербурге.