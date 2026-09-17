В МВД назвали пять оснований для обязательной замены водительских прав — что нужно знать россиянам

Когда пора менять документы

Не всегда водительское удостоверение служит весь положенный срок — бывают ситуации, когда его приходится менять досрочно.

В МВД чётко прописали случаи, когда замена обязательна: тут и банальная утрата документа, и вполне логичные причины вроде смены фамилии или окончания срока действия.

Но есть и менее очевидные поводы — например, если права истрепались настолько, что данные на них уже не разобрать.

Основания для обязательной замены прав

По данным пресс‑центра МВД РФ, водительское удостоверение придётся поменять в следующих ситуациях:

истёк срок действия документа; изменились персональные данные владельца (например, сменилась фамилия); документ утрачен либо похищен; права пришли в негодность из‑за износа, повреждения или по другой причине — если сведения на них невозможно определить визуально; подтверждено изменение состояния здоровья водителя, в том числе выявлены новые медицинские показания, которые раньше не фиксировались.

Совет: если заметили, что пластик потёрся, края потрепались или буквы начали стираться, не ждите крайнего случая — лучше заранее подать заявление на замену. Это убережёт от лишних вопросов на дороге и возможных штрафов.

Мнение водителей России

«У меня права просто рассыпались в руках после пары лет в бардачке — пластик был какой‑то дешёвый. Пришлось менять, хотя срок ещё не вышел. Теперь храню в жёсткой папке», - делится Игорь из Омска. «Сменила фамилию после замужества— думала, можно ездить со старыми правами и свидетельством о браке. Оказалось, нельзя: инспектор сразу предупредил, что это нарушение», - сообщает Ольга из Пензы. «Самое неприятное — когда о проблемах со здоровьем узнаёшь уже постфактум. Если медкомиссия выявит противопоказания, права заберут, и это правильно: на дороге рисковать нельзя», - отмечает Анатолий из Саранска.

Вывод

Правила замены водительских прав охватывают и бытовые случаи (утеря, износ), и серьёзные обстоятельства (изменения в здоровье, смена данных). Такой подход помогает поддерживать актуальность сведений о водителе и повышает безопасность на дорогах. Лучше не откладывать замену, если для неё есть законное основание — это избавит от неприятных ситуаций при проверке документов.

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