Городовой / Новости Петербурга / На этом удобрении картофель вырастает очень крупным: вносите его в сентябре или октябре – результат удивит
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Битва за идеальный сырник и корюшку: Петербург впервые в истории назовет свой лучший ресторан Новости Петербурга
В России начинается осенний призыв в армию по новым правилам — что известно Новости Петербурга
Полгода на две двери и гербы с человеческий рост: как спасают Конюшенный музей и зачем его открывают на 3 дня Новости Петербурга
Не обычная колбаса, а домашняя вкуснота: молоко и взбитые белки творят чудеса Новости Петербурга
Томатный сок на зиму кручу по 30 банок и всё равно до весны не хватает — 5 рецептов на любой вкус Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

На этом удобрении картофель вырастает очень крупным: вносите его в сентябре или октябре – результат удивит

Опубликовано: 17 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
На этом удобрении картофель вырастает очень крупным: вносите его в сентябре или октябре – результат удивит
На этом удобрении картофель вырастает очень крупным: вносите его в сентябре или октябре – результат удивит
Городовой ру
Как удобрить грядку после картофеля – советы бывалого агронома. Восстановление плодородия почвы. 

Опытные агрономы отмечают, что интенсивное возделывание картофеля приводит к истощению почвенного состава, особенно при бессменном использовании одних и тех же участков. Несмотря на важность весенней подкормки, осеннее обогащение грунта является обязательным этапом агротехнических мероприятий.

Безусловно, внесение органических удобрений в больших объемах является наиболее результативным методом восстановления плодородия, однако этот процесс связан со значительными ресурсными затратами. В связи с этим многие практикуют использование специализированных минеральных комплексов.

В осенний период рекомендуется вносить три вида минеральных подкормок

Базовым компонентом является азофоска (нитрофоска) — сбалансированное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий в равных долях.

Грамотное применение азофоски позволяет повысить урожайность картофеля на 15–20%. Для обработки потребуется 2 кг данного удобрения.

Вторым компонентом является суперфосфат, необходимый для восполнения дефицита фосфора в почве, жизненно важного для корневой системы картофеля. Расход составляет 1 кг препарата.

Третий компонент — калимагнезия, экономически эффективная подкормка, обогащенная калием и магнием. Магний способствует оптимизации процессов фотосинтеза. Для внесения потребуется 2 кг состава, пишет автор Дзен-канала «Сад огород лайф».

Как применять подкормку

Комплекс удобрений необходимо тщательно перемешать и распределить из расчета 4 столовые ложки на 1 кв. м участка. После внесения состав заделывается в почву с помощью грабель. При наличии сидератов подкормку можно вносить непосредственно по ним.

Глубокая перекопка почвы после процедуры не требуется. За осенне-весенний период питательные вещества равномерно распределятся в грунте, обеспечив оптимальные условия для формирования крупных клубней.

Личный опыт

Автор издания «Городовой» Ксения Давыдова регулярно использует описанный выше метод на своем приусадебном участке. В результате почва не истощается, урожай неизменно получается отменный.

Ранее мы рассказали, какой сидерат зарекомендовал себя лучше овса и горчицы.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью