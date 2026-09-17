На этом удобрении картофель вырастает очень крупным: вносите его в сентябре или октябре – результат удивит

Как удобрить грядку после картофеля – советы бывалого агронома. Восстановление плодородия почвы.

Опытные агрономы отмечают, что интенсивное возделывание картофеля приводит к истощению почвенного состава, особенно при бессменном использовании одних и тех же участков. Несмотря на важность весенней подкормки, осеннее обогащение грунта является обязательным этапом агротехнических мероприятий.

Безусловно, внесение органических удобрений в больших объемах является наиболее результативным методом восстановления плодородия, однако этот процесс связан со значительными ресурсными затратами. В связи с этим многие практикуют использование специализированных минеральных комплексов.

В осенний период рекомендуется вносить три вида минеральных подкормок

Базовым компонентом является азофоска (нитрофоска) — сбалансированное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий в равных долях.

Грамотное применение азофоски позволяет повысить урожайность картофеля на 15–20%. Для обработки потребуется 2 кг данного удобрения.

Вторым компонентом является суперфосфат, необходимый для восполнения дефицита фосфора в почве, жизненно важного для корневой системы картофеля. Расход составляет 1 кг препарата.

Третий компонент — калимагнезия, экономически эффективная подкормка, обогащенная калием и магнием. Магний способствует оптимизации процессов фотосинтеза. Для внесения потребуется 2 кг состава, пишет автор Дзен-канала «Сад огород лайф».

Как применять подкормку

Комплекс удобрений необходимо тщательно перемешать и распределить из расчета 4 столовые ложки на 1 кв. м участка. После внесения состав заделывается в почву с помощью грабель. При наличии сидератов подкормку можно вносить непосредственно по ним.

Глубокая перекопка почвы после процедуры не требуется. За осенне-весенний период питательные вещества равномерно распределятся в грунте, обеспечив оптимальные условия для формирования крупных клубней.

Личный опыт

Автор издания «Городовой» Ксения Давыдова регулярно использует описанный выше метод на своем приусадебном участке. В результате почва не истощается, урожай неизменно получается отменный.

Ранее мы рассказали, какой сидерат зарекомендовал себя лучше овса и горчицы.