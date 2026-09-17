От безымянного проезда до моста над рельсами: где в Петербурге придется искать объезд с 19 сентября

Осенью в Петербурге не заканчиваются масштабные ремонты. Власти торопятся обновить асфальт и залатать трубы до первых заморозков. Из-за этого с 19 сентября автомобилистам придется потесниться.
Ограничения вводят сразу в четырех районах города. Где-то проезд просто сузят, а где-то перекроют полностью, предупредили в ГАТИ.
Калининский район
Самое короткое, но полное перекрытие ждет жителей Калининского района. С 19 по 21 сентября будет не проехать по улице Академика Константинова у проспекта Науки. Там меняют инженерные сети.
- Как объехать: Выбирайте Гражданский или Тихорецкий проспекты. Также объехать перекрытый участок можно по улицам Вавиловых, Гидротехников и Гжатской.
Колпино
В Колпинском районе застрять можно надолго. С 19 сентября по 4 октября дорожники будут менять асфальт на Усть-Ижорском шоссе.
Проезд ограничат на участке от Софийской улицы до моста через железную дорогу. Дорога там загруженная, поэтому в часы пик точно будут собираться заторы.
Курортный район
В Зеленогорске и окрестностях тоже кипит работа. С 19 по 29 сентября перекроют безымянный проезд около дома 68 по Ленинградской улице. На некоторых участках движение полностью закроют в одну сторону. Заранее ищите альтернативные пути.
Петергоф
В Петродворцовом районе под ремонт попала Средняя улица. С 19 по 26 сентября ее закроют на пересечениях с 11-м и 12-м проездами.
Как объехать: объезд организовали по Луговой, Якорной, Князевской и Скороходовской улицам, а также по Ольгинскому шоссе.
Как сохранить нервы и время?
Дорожники обещают поставить временные знаки и щиты со схемами объезда. Но лучше подготовиться заранее:
- Включайте навигатор. В дни перекрытий сервисы обновляют карты. Навигатор поможет обвести вас вокруг пробки.
- Выезжайте раньше. Заложите на дорогу лишние 15–20 минут.
- Следите за разметкой. На участках ремонта часто меняют приоритет движения. Будьте внимательны!
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