От безымянного проезда до моста над рельсами: где в Петербурге придется искать объезд с 19 сентября

Ремонт инженерных сетей и дорог продолжается.

Осенью в Петербурге не заканчиваются масштабные ремонты. Власти торопятся обновить асфальт и залатать трубы до первых заморозков. Из-за этого с 19 сентября автомобилистам придется потесниться.

Ограничения вводят сразу в четырех районах города. Где-то проезд просто сузят, а где-то перекроют полностью, предупредили в ГАТИ.

Калининский район

Самое короткое, но полное перекрытие ждет жителей Калининского района. С 19 по 21 сентября будет не проехать по улице Академика Константинова у проспекта Науки. Там меняют инженерные сети.

Как объехать: Выбирайте Гражданский или Тихорецкий проспекты. Также объехать перекрытый участок можно по улицам Вавиловых, Гидротехников и Гжатской.

Колпино

В Колпинском районе застрять можно надолго. С 19 сентября по 4 октября дорожники будут менять асфальт на Усть-Ижорском шоссе.

Проезд ограничат на участке от Софийской улицы до моста через железную дорогу. Дорога там загруженная, поэтому в часы пик точно будут собираться заторы.

Курортный район

В Зеленогорске и окрестностях тоже кипит работа. С 19 по 29 сентября перекроют безымянный проезд около дома 68 по Ленинградской улице. На некоторых участках движение полностью закроют в одну сторону. Заранее ищите альтернативные пути.

Петергоф

В Петродворцовом районе под ремонт попала Средняя улица. С 19 по 26 сентября ее закроют на пересечениях с 11-м и 12-м проездами.

Как объехать: объезд организовали по Луговой, Якорной, Князевской и Скороходовской улицам, а также по Ольгинскому шоссе.

Как сохранить нервы и время?

Дорожники обещают поставить временные знаки и щиты со схемами объезда. Но лучше подготовиться заранее:

Включайте навигатор. В дни перекрытий сервисы обновляют карты. Навигатор поможет обвести вас вокруг пробки. Выезжайте раньше. Заложите на дорогу лишние 15–20 минут. Следите за разметкой. На участках ремонта часто меняют приоритет движения. Будьте внимательны!

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