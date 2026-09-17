Томатный сок на зиму кручу по 30 банок и всё равно до весны не хватает — 5 рецептов на любой вкус

Домашний томатный сок можно приготовить пятью способами — от лёгкого через соковыжималку до густого через мясорубку.

Томатный сок, сделанный дома, может быть разным: прозрачным и лёгким, густым как пюре или универсальным — подходящим и для питья, и для супов. Всё зависит от способа приготовления. Главное — выбрать правильные плоды, пишет "ПРО Город".

Какие помидоры подойдут

Для сока нужны крепкие, мясистые томаты без признаков гнили и брожения. Лучшие сорта — «Сливка», «Бычье сердце» и «Сан-Марцано». В них много мякоти, и вкус получается насыщенным, а не водянистым.

Пять способов приготовления

Через соковыжималку. Самый быстрый вариант. На 3 кг томатов возьмите 1,5 ст.л. соли и 3 ст.л. сахара. По желанию добавьте перец горошком, гвоздику или лавровый лист. Помидоры помойте, удалите плодоножки и пропустите через соковыжималку. Жидкость доводите до кипения, снимите пену и варите около 7 минут. После добавления специй кипятите ещё 2 минуты и разлейте по стерилизованным банкам.

Через мясорубку — для густого сока. Понадобятся 3 кг помидоров, 2 ст.л. соли, 3 ст.л. сахара и 2 зубчика чеснока. Томаты пропустите через мелкую решётку, массу кипятите примерно 15 минут, чтобы выпарилась лишняя влага. За пару минут до готовности добавьте измельчённый чеснок, соль и сахар. Такой сок сохраняет много мякоти и хорош для борща, подлив и соусов.

Через сито — для однородности. Помидоры измельчите мясорубкой, прогрейте до мягкости и протрите через сито. Кожица и семена останутся сверху, а в кастрюлю попадает нежная мякоть. Сок снова доведите до кипения и варите около 10 минут. На каждый литр добавьте 10 г соли и 20 г сахара. Способ требует времени, но напиток получается гладким и густым.

Натуральный — без соли и сахара. На 1 л протёртой мякоти возьмите 300 мл питьевой воды. Всё соедините в кастрюле с толстым дном, доведите до кипения и варите 5 минут. Горячим разливают по стерилизованным банкам. Хранить такой сок нужно в тёмном прохладном месте до 8 месяцев.

В соковарке — для аромата. На 2 кг свежих помидоров понадобятся 2 ч.л. соли. В нижнюю ёмкость соковарки налейте воду, в верхнюю положите крупно нарезанные томаты, смешанные с солью. После закипания огонь сбавьте до минимума. Готовый сок разлейте по банкам и сразу закатайте.

Как сохранить однородность

Если томат медленно прогревать и надолго оставлять при температуре 60 градусов: пектин разрушается, и мякоть оседает на дно. Сок нужно быстро довести до кипения и не варить дольше необходимого.

Уксус необязателен, но для подстраховки на 1 л добавляют 1 ст.л. уксуса или 3 г лимонной кислоты. Добавку вводят за 5 минут до розлива.

Вывод

Домашний томатный сок можно приготовить пятью способами — от быстрого через соковыжималку до ароматного в соковарке. Выбор зависит от того, каким вы хотите видеть напиток: лёгким, густым или универсальным. Главное — брать мясистые томаты, быстро доводить массу до кипения и не переваривать.

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