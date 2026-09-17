Полгода на две двери и гербы с человеческий рост: как спасают Конюшенный музей и зачем его открывают на 3 дня

С 18 по 20 сентября в его стенах пройдет интересное мероприятие.

Санкт-Петербург умеет удивлять. С 18 по 20 сентября у жителей и гостей города появится редкий шанс заглянуть туда, куда обычно вход закрыт.

Впервые за долгие годы свои двери откроет бывший Конюшенный музей, сообщает "Собака.ru".

Три дня искусства, кино и еды

Зачем здание открывают прямо сейчас, ведь там еще идет ремонт? Всё ради 10-й ярмарки искусств «Из профессорской квартиры» от известных галеристов KGallery. В этом году событию исполняется 10 лет, поэтому обычный маркет превратили в большой фестиваль.

Вот что ждет гостей:

Продажа картин: Можно посмотреть и даже купить работы ленинградских классиков и современных художников.

Можно посмотреть и даже купить работы ленинградских классиков и современных художников. Культурная программа: Лекции о коллекционировании, мастер-классы, музыкальные концерты и перформансы.

Лекции о коллекционировании, мастер-классы, музыкальные концерты и перформансы. Кинопоказы: На большом экране покажут фильмы знаменитых режиссеров — Сокурова и Соррентино.

На большом экране покажут фильмы знаменитых режиссеров — Сокурова и Соррентино. Еда: У входа заработает фуд-зона с уличной едой от популярных городских ресторанов и баров.

У входа заработает фуд-зона с уличной едой от популярных городских ресторанов и баров. Экскурсии: Организаторы проведут гостей по самому зданию и расскажут его историю.

Что происходит внутри прямо сейчас?

Сейчас залом занимается девелопер YARD Group. Реставрация идет полным ходом, и работа это очень ювелирная.

Чтобы восстановить всего две старинные дубовые двери из восемнадцати, мастера потратили полгода! А еще по сохранившимся чертежам заново отлили огромные императорские гербы.

Что будет в здании потом? Возможно, здесь откроют элитный клубный коворкинг или стильную площадку для показов мод, выставок и праздников, сообщили изданию в девелоперской компании YARD Group.

Вся площадь начинает новую жизнь

Интересно, что оживает не только здание музея. Прямо напротив идет ремонт самого Конюшенного ведомства. Это огромный комплекс, который стоял заброшенным больше десяти лет. Своими силами город с ним не справлялся.

Сейчас там наконец-то начались противоаварийные работы. Стены укрепляют, чтобы они не рухнули. В будущем вся Конюшенная площадь должна превратиться в еще одно крутое и модное место Петербурга — наравне с Новой Голландией и Севкабелем.

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