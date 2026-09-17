Не обычная колбаса, а домашняя вкуснота: молоко и взбитые белки творят чудеса

Нежный кляр снаружи и сочная колбаса внутри создают удачный контраст. Белки взбиваются отдельно, поэтому оболочка получается особенно лёгкой и пышной. Освоить рецепт сможет даже начинающий кулинар.
Ингредиенты:
- колбасу — 300 г;
- пшеничную муку — 150 г;
- яйца — 2 штуки;
- молоко или воду — около 150 мл;
- сахар — чайную ложку;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — 1–2 столовые ложки для жарки.
Способ приготовления
Возьмите яйца и отделите белки от желтков. К желткам добавьте сахар и молоко или воду, слегка посолите и перемешайте. В два приёма всыпьте просеянную муку. Добейтесь консистенции густой сметаны, регулируя количество жидкости постепенно. Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте их в тесто лопаткой, сохраняя воздушность.
Колбасу нарежьте порционными кусочками. Каждый полностью окуните в кляр и выложите на разогретую с небольшим количеством масла сковороду. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячей.
Интересный факт
Раздельное взбивание белков — приём, известный ещё в классической французской кухне. Именно он превращает плотное тесто в воздушную оболочку, которая не оседает при жарке.
Полезный совет
Не вливайте всё молоко сразу: точное количество зависит от размера яиц и свойств муки. После добавления взбитых белков перемешивайте тесто бережно и недолго.
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