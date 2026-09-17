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Не обычная колбаса, а домашняя вкуснота: молоко и взбитые белки творят чудеса

Опубликовано: 17 сентября 2026 12:45
 Проверено редакцией
Не обычная колбаса, а домашняя вкуснота: молоко и взбитые белки творят чудеса
Не обычная колбаса, а домашняя вкуснота: молоко и взбитые белки творят чудеса
Городовой ру
Колбаса в кляре — простое блюдо, которое выручает в будни и украшает стол.

Нежный кляр снаружи и сочная колбаса внутри создают удачный контраст. Белки взбиваются отдельно, поэтому оболочка получается особенно лёгкой и пышной. Освоить рецепт сможет даже начинающий кулинар.

Ингредиенты:

  • колбасу — 300 г;
  • пшеничную муку — 150 г;
  • яйца — 2 штуки;
  • молоко или воду — около 150 мл;
  • сахар — чайную ложку;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — 1–2 столовые ложки для жарки.

Способ приготовления

Возьмите яйца и отделите белки от желтков. К желткам добавьте сахар и молоко или воду, слегка посолите и перемешайте. В два приёма всыпьте просеянную муку. Добейтесь консистенции густой сметаны, регулируя количество жидкости постепенно. Отдельно взбейте белки со щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте их в тесто лопаткой, сохраняя воздушность.

Колбасу нарежьте порционными кусочками. Каждый полностью окуните в кляр и выложите на разогретую с небольшим количеством масла сковороду. Обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячей.

Интересный факт

Раздельное взбивание белков — приём, известный ещё в классической французской кухне. Именно он превращает плотное тесто в воздушную оболочку, которая не оседает при жарке.

Полезный совет

Не вливайте всё молоко сразу: точное количество зависит от размера яиц и свойств муки. После добавления взбитых белков перемешивайте тесто бережно и недолго.

Ранее "Городовой" рассказывал, что добавить в картофельное пюре, чтобы сделать его еще вкуснее.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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