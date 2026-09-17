В России начинается осенний призыв в армию по новым правилам — что известно

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря и затронет мужчин 18-30 лет без отсрочек и освобождений.
Главное изменение года — военкоматы перешли на круглогодичный режим: медкомиссии и заседания комиссий теперь могут проходить в любой месяц, но отправка в части осталась сезонной.
Как работает новая система
Вызов в военкомат может прийти хоть в сентябре — но отправят в часть не раньше 1 октября. Срок службы не изменился — 12 месяцев. Жители Крайнего Севера отправляются с 1 ноября, сельхозработники — с 15 октября, а педагогов осенью не призывают.
От призыва освобождаются:
- признанные категорией «В» или «Д» по здоровью;
- уже отслужившие в армии или прошедшие альтернативную службу;
- с ученой степенью кандидата или доктора наук;
- сыновья и братья погибших при исполнении военнослужащих.
Совет: электронная повестка считается врученной через 7 дней после размещения в реестре — даже если вы не открывали «Госуслуги». Не ждите последнего дня: соберите медкарты, проверьте основания для отсрочки и идите в военкомат спокойно.
Что будет за неявку
За неявку без уважительной причины могут запретить выезд из страны, регистрацию ИП, постановку авто на учет, сделки с недвижимостью и получение кредитов. При доказанном уклонении возможна уголовная ответственность.
Мнения россиян
«Повестка в электронном виде — это удобно, но страшно: не увидел уведомление, а потом уже с ограничениями живешь», - пишет в интернете житель Москвы.
«Круглогодичный призыв логичен — меньше неразберихи весной и осенью. Главное, чтобы медкомиссии работали честно», - отмечает военный в отставке из Питера.
«Срок 12 месяцев — это терпимо. Больше пугает неопределенность: не знаешь, когда придет повестка», - комментирует мама подростка из Рязани.
Вывод
Призывная система стала строже и прозрачнее: повестки приходят круглый год, а последствия неявки — серьезные. Разбираться в своих правах лучше заранее, а не когда повестка уже висит в реестре. Спокойствие и подготовленные документы — лучший спутник призывника.
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