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Как будут индексироваться пенсии в 2027 году - календарь прибавок

Опубликовано: 12 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как будут индексироваться пенсии в 2027 году - календарь прибавок
фото Global Look Press
Что ждет пенсионеров в 2027 году

На 2027 год запланировано сразу несколько индексаций пенсий — и произойдут они в разные месяцы. Большинство пенсионеров получат прибавку дважды, но есть и те, кого порадуют только летом или осенью.

Страховая пенсия: две индексации вместо одной

Основную пенсию по старости повысят в два этапа — с 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции и с 1 апреля с учетом роста доходов СФР и средней зарплаты по стране.

Такой двухэтапный подход вернут после 2026 года, когда провели одну объединенную индексацию. Это часть государственной стратегии поддержки людей старшего возраста до 2030 года.

Социальные и военные пенсии: кому добавят

С 1 апреля поднимут социальные пенсии — их получают те, кто не набрал нужный стаж или баллы, а также инвалиды и семьи, потерявшие кормильца.

В августе проиндексируют выплаты работающим пенсионерам — прибавка будет зависеть от накопленных за год баллов, каждый из которых в 2027 году будет стоить 168 руб. 57 коп.

В октябре дойдет очередь до военных и ведомственных пенсионеров: их пенсии вырастут вслед за увеличением денежного довольствия.

Короткий итог по срокам

  • Февраль — страховая пенсия по старости (первый этап).
  • Апрель — страховая пенсия (второй этап) и социальные пенсии всех видов.
  • Август — пенсии работающим пенсионерам по итогам накопленных баллов.
  • Октябрь — военные и ведомственные пенсии.

Вывод

В 2027 году индексации будут проводиться по графику, близкому к задуманному в стратегии поддержки старшего поколения. Большинство получателей увидят прибавку уже в феврале и апреле, а военные пенсионеры — в октябре.

Главное — следить за официальными сообщениями, так как точные проценты утвердят ближе к датам.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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