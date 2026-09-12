Городовой / Новости Петербурга / Печень никогда не будет жёсткой: шеф-повар Полунина раскрыла секретный рецепт – получится мягче пуха
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Обычную прокладку в шкаф с сентября научила вешать сноха: не для запаха и не от сырости Полезное
Суп из сосисок: невероятно бюджетное и пикантное блюдо — готовится быстро Полезное
1 ложка на ведро воды – и полы можно не мыть неделями: поверхности сверкают, как зеркало Полезное
Сложно, но возможно: решите в уме пример «28−17+5×2−13+42» — если справитесь за 12 секунд, вы гений математики Новости Петербурга
Для подвязки орхидеи и не только: как использовать зажимы от упаковок для хлеба — лайфхаки Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Печень никогда не будет жёсткой: шеф-повар Полунина раскрыла секретный рецепт – получится мягче пуха

Опубликовано: 12 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Печень никогда не будет жёсткой: шеф-повар Полунина раскрыла секретный рецепт – получится мягче пуха
Печень никогда не будет жёсткой: шеф-повар Полунина раскрыла секретный рецепт – получится мягче пуха
Городовой ру
Как приготовить нежную печень

Приготовление говяжьей печени требует соблюдения определенных технологических нюансов. Далеко не у всех хозяек это блюдо получается нежным и мягким. О секретах приготовления блюда рассказала шеф-повар Алиса Полунина.

Для обеспечения нежной консистенции продукта необходимо предварительно удалить пленку и выдержать печень в молоке в течение одного часа. В противном случае она сохранит избыточную жесткость.

Эксперт рекомендует панировать печень в смеси муки и специй перед термической обработкой. Это позволит сохранить сочность продукта, а при добавлении панировочных сухарей — добиться характерной текстуры.

Помимо этого, использование лука в процессе приготовления способствует нежному вкусу и придает блюду необходимую насыщенность.

Ранее мы рассказали, как приготовить котлеты из минтая.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 7
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью