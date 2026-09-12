Печень никогда не будет жёсткой: шеф-повар Полунина раскрыла секретный рецепт – получится мягче пуха

Приготовление говяжьей печени требует соблюдения определенных технологических нюансов. Далеко не у всех хозяек это блюдо получается нежным и мягким. О секретах приготовления блюда рассказала шеф-повар Алиса Полунина.
Для обеспечения нежной консистенции продукта необходимо предварительно удалить пленку и выдержать печень в молоке в течение одного часа. В противном случае она сохранит избыточную жесткость.
Эксперт рекомендует панировать печень в смеси муки и специй перед термической обработкой. Это позволит сохранить сочность продукта, а при добавлении панировочных сухарей — добиться характерной текстуры.
Помимо этого, использование лука в процессе приготовления способствует нежному вкусу и придает блюду необходимую насыщенность.
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