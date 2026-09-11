Беру рис и минтай: биточки выходят очень нежные и золотистые — вместо надоевших котлет и ёжиков

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Смешала кабачки с овсянкой и яйцом — через 35 минут на столе «Гнезда»: сытно, вкусно и без муки

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Разбиваю яйцо в муку — блины «Кружевные» на молоке: тонкие, дырявые, с золотистым загаром

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Готовлю сочные и мягкие котлеты без яйца и с луком — и они тают во рту, ароматные, нежные, как у бабушки

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Этот пирог с яйцом и зелёным луком оказался вкуснее любых пирожков: теперь готовлю только так

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Закрываю рыбу луково-сметанной шапкой и готовлю вкуснятину: даже сухой минтай тает во рту

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