Беру рис и минтай: биточки выходят очень нежные и золотистые — вместо надоевших котлет и ёжиков

Для разнообразия повседневного рациона предлагаем рецепт приготовления рыбных биточков из минтая с добавлением отварного риса. Это блюдо характеризуется простотой исполнения, сочной консистенцией и ярким вкусом.
Ингредиенты:
- Филе минтая (б/к) — 600 г,
- рис отварной охлажденный — 180 г,
- лук репчатый — 100 г,
- яйцо куриное — 1 шт.,
- сметана (15%) — 1 ст. л.,
- соль — 1 ч. л., перец черный — 1/3 ч. л.,
- мука (для панировки) — 2 ст. л.,
- масло растительное — 2 ст. л.
Технология приготовления:
Подготовленное рыбное филе пропустить через мясорубку или измельчить блендером совместно с луком. В фарш ввести рис, яйцо, сметану и специи. Тщательно перемешать массу и поместить в холодильник на 20 минут для стабилизации.
Сформировать порционные котлетки, запанировать их в муке и обжаривать на умеренном огне по 3 минуты с каждой стороны до формирования золотистой корочки.
После этого уменьшить нагрев, добавить 2 ст. л. воды, накрыть крышкой и довести до готовности в течение 5–6 минут.
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