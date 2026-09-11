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Беру рис и минтай: биточки выходят очень нежные и золотистые — вместо надоевших котлет и ёжиков

Опубликовано: 11 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Беру рис и минтай: биточки выходят очень нежные и золотистые — вместо надоевших котлет и ёжиков
Беру рис и минтай: биточки выходят очень нежные и золотистые — вместо надоевших котлет и ёжиков
Городовой ру
Простой рецепт рыбных котлет

Для разнообразия повседневного рациона предлагаем рецепт приготовления рыбных биточков из минтая с добавлением отварного риса. Это блюдо характеризуется простотой исполнения, сочной консистенцией и ярким вкусом.

Ингредиенты:

  • Филе минтая (б/к) — 600 г,
  • рис отварной охлажденный — 180 г,
  • лук репчатый — 100 г,
  • яйцо куриное — 1 шт.,
  • сметана (15%) — 1 ст. л.,
  • соль — 1 ч. л., перец черный — 1/3 ч. л.,
  • мука (для панировки) — 2 ст. л.,
  • масло растительное — 2 ст. л.

Технология приготовления:

Подготовленное рыбное филе пропустить через мясорубку или измельчить блендером совместно с луком. В фарш ввести рис, яйцо, сметану и специи. Тщательно перемешать массу и поместить в холодильник на 20 минут для стабилизации.

Сформировать порционные котлетки, запанировать их в муке и обжаривать на умеренном огне по 3 минуты с каждой стороны до формирования золотистой корочки.

После этого уменьшить нагрев, добавить 2 ст. л. воды, накрыть крышкой и довести до готовности в течение 5–6 минут.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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