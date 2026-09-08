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Плов любит не зиру, не барбарис, а эту пряность: рис ароматный и рассыпчатый, а вкус как из казана

Опубликовано: 8 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Плов любит не зиру, не барбарис, а эту пряность: рис ароматный и рассыпчатый, а вкус как из казана
Плов любит не зиру, не барбарис, а эту пряность: рис ароматный и рассыпчатый, а вкус как из казана
Городовой ру
Кулинарный лайфхак по приготовлению плова

При перечислении специй, используемых для приготовления плова, обычно упоминается стандартный набор, включающий зиру, барбарис и чеснок. Однако, для придания блюду более глубокого и насыщенного аромата, стоит обратить внимание на добавление еще одной пряности, которая часто игнорируется. И совершенно напрасно.

Кориандр является превосходным дополнением к плову. Рекомендуется использовать цельные зерна, а не молотый продукт. Перед началом приготовления зерна следует слегка растереть в ступке или раздавить плоской стороной ножа. При нагревании семена кориандра высвобождают в масло выраженный пряный аромат с тонкими цитрусовыми нотками.

Для казана плова достаточно использовать половину чайной ложки кориандра. Важно соблюдать меру, чтобы специя гармонично дополняла вкус мяса, моркови и риса, а не доминировала над ними.

Кориандр следует добавлять на этапе приготовления зирвака. После обжаривания мяса и размягчения моркови специю добавляют в казан вместе с зирой. В горячем жире аромат кориандра раскрывается наиболее полно. После этого добавляется вода, основа тушится, а затем закладывается рис.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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