Плов любит не зиру, не барбарис, а эту пряность: рис ароматный и рассыпчатый, а вкус как из казана

При перечислении специй, используемых для приготовления плова, обычно упоминается стандартный набор, включающий зиру, барбарис и чеснок. Однако, для придания блюду более глубокого и насыщенного аромата, стоит обратить внимание на добавление еще одной пряности, которая часто игнорируется. И совершенно напрасно.
Кориандр является превосходным дополнением к плову. Рекомендуется использовать цельные зерна, а не молотый продукт. Перед началом приготовления зерна следует слегка растереть в ступке или раздавить плоской стороной ножа. При нагревании семена кориандра высвобождают в масло выраженный пряный аромат с тонкими цитрусовыми нотками.
Для казана плова достаточно использовать половину чайной ложки кориандра. Важно соблюдать меру, чтобы специя гармонично дополняла вкус мяса, моркови и риса, а не доминировала над ними.
Кориандр следует добавлять на этапе приготовления зирвака. После обжаривания мяса и размягчения моркови специю добавляют в казан вместе с зирой. В горячем жире аромат кориандра раскрывается наиболее полно. После этого добавляется вода, основа тушится, а затем закладывается рис.
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