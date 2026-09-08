В сентябре - 3 литра на квадрат: фитофтора дает драпака - почва опять здорова

Этот грибок способен уничтожить большую часть урожая, если вовремя не принять меры. Многие опытные садоводы знают: бороться с ним нужно не только летом, но и осенью, после уборки урожая. Правильная обработка почвы снижает риск заражения в следующем сезоне и улучшает состояние грунта.
Каков состав
Для обработки почвы используют трёхкомпонентный состав, который одновременно дезинфицирует, питает и восстанавливает микрофлору:
- Древесная зола — природный антисептик и удобрение. Она богата калием, кальцием и фосфором, снижает кислотность почвы и создаёт щелочную среду, в которой фитофтора не развивается.
- Горчичный порошок — работает как природный фунгицид. Он убивает споры грибков, подавляет рост патогенов и помогает бороться с нематодами и проволочником.
- Биопрепарат (Фитоспорин, Триходермин или аналог) — содержит живые полезные бактерии. Они уничтожают возбудителей болезней, восстанавливают микрофлору и абсолютно безопасны для человека и растений.
Как приготовить и применить состав
Возьмите 10 литров тёплой воды (30–40 °C). Добавьте стакан древесной золы (примерно 100 г) и 2 столовые ложки горчичного порошка. Настаивайте смесь 3–4 часа, периодически помешивая. Затем процедите раствор, чтобы удалить осадок, и добавьте столовую ложку жидкого биопрепарата строго по инструкции.
Поливайте почву сразу после уборки урожая и перекопки. Норма расхода — 2–3 литра на квадратный метр. Если осень стоит тёплая и влажная, через 5–7 дней обработку стоит повторить для закрепления эффекта.
Что даёт осенняя обработка почвы
Регулярное применение такого состава решает сразу несколько задач:
- уничтожает споры фитофторы и других грибков;
- снижает кислотность грунта, создавая неблагоприятную среду для патогенов;
- улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и питательной;
- подготавливает землю к посеву сидератов — уже через 1–2 дня после полива можно сеять горчицу, фацелию или редьку масличную.
Для усиления эффекта можно посеять белую горчицу сразу после обработки. Она дополнительно обеззараживает почву и обогащает её органикой.
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