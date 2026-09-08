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В сентябре - 3 литра на квадрат: фитофтора дает драпака - почва опять здорова

Опубликовано: 8 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
В сентябре - 3 литра на квадрат: фитофтора дает драпака - почва опять здорова
В сентябре - 3 литра на квадрат: фитофтора дает драпака - почва опять здорова
Городовой ру
Фитофтороз — настоящий бич для огородников, особенно тех, кто выращивает картофель, томаты, перец и баклажаны.

Этот грибок способен уничтожить большую часть урожая, если вовремя не принять меры. Многие опытные садоводы знают: бороться с ним нужно не только летом, но и осенью, после уборки урожая. Правильная обработка почвы снижает риск заражения в следующем сезоне и улучшает состояние грунта.

Каков состав

Для обработки почвы используют трёхкомпонентный состав, который одновременно дезинфицирует, питает и восстанавливает микрофлору:

  • Древесная зола — природный антисептик и удобрение. Она богата калием, кальцием и фосфором, снижает кислотность почвы и создаёт щелочную среду, в которой фитофтора не развивается.
  • Горчичный порошок — работает как природный фунгицид. Он убивает споры грибков, подавляет рост патогенов и помогает бороться с нематодами и проволочником.
  • Биопрепарат (Фитоспорин, Триходермин или аналог) — содержит живые полезные бактерии. Они уничтожают возбудителей болезней, восстанавливают микрофлору и абсолютно безопасны для человека и растений.

Как приготовить и применить состав

Возьмите 10 литров тёплой воды (30–40 °C). Добавьте стакан древесной золы (примерно 100 г) и 2 столовые ложки горчичного порошка. Настаивайте смесь 3–4 часа, периодически помешивая. Затем процедите раствор, чтобы удалить осадок, и добавьте столовую ложку жидкого биопрепарата строго по инструкции.

Поливайте почву сразу после уборки урожая и перекопки. Норма расхода — 2–3 литра на квадратный метр. Если осень стоит тёплая и влажная, через 5–7 дней обработку стоит повторить для закрепления эффекта.

Что даёт осенняя обработка почвы

Регулярное применение такого состава решает сразу несколько задач:

  • уничтожает споры фитофторы и других грибков;
  • снижает кислотность грунта, создавая неблагоприятную среду для патогенов;
  • улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и питательной;
  • подготавливает землю к посеву сидератов — уже через 1–2 дня после полива можно сеять горчицу, фацелию или редьку масличную.

Для усиления эффекта можно посеять белую горчицу сразу после обработки. Она дополнительно обеззараживает почву и обогащает её органикой.

Ранее "Городовой" рассказывал о методе обрезки смотродину по Мичурину.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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