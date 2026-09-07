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Обрезаю смородину по методу Мичурина: кусты живут до 30 лет — ягоды крупные и сладкие

Опубликовано: 7 сентября 2026 03:04
 Проверено редакцией
Обрезаю смородину по методу Мичурина: кусты живут до 30 лет — ягоды крупные и сладкие
Обрезаю смородину по методу Мичурина: кусты живут до 30 лет — ягоды крупные и сладкие
Городовой ру
Обрезка смородины по методу Мичурина: как омолодить куст и собирать крупные сладкие ягоды до 30 лет. 

Многие дачники сталкиваются с одной и той же проблемой: смородина исправно цветёт, но урожай с каждым годом становится всё скромнее, ягода мельчает и теряет сладость. Часто советуют выкорчевать старый куст и посадить новый. Но есть способ продлить жизнь растению на десятилетия — и он был известен ещё Ивану Мичурину. Главный принцип: куст должен постоянно обновляться изнутри, а не стареть целиком, напоминает progorod43.ru.

Как определить возраст ветки

У молодых побегов кора гладкая, эластичная, светло-бежевого оттенка. На второй-третий год жизни она темнеет до насыщенного коричневого — именно в этот период ветка даёт максимальный урожай. Как только кора начинает трескаться, покрываться мхом или лишайником, её ресурс исчерпан.

Такие ветки почти не дают прироста, а почки на них мелкие и слабые. По методу Мичурина их удаляют «на кольцо» — у самого основания, не оставляя пеньков.

Правила осенней обрезки

  • Обрезку проводят только после полного листопада, когда движение сока остановилось.
  • За один сезон убирают не больше трети всех веток, иначе куст получит сильный стресс.
  • Идеальный куст должен состоять из 10–15 крепких стволов разного возраста.
  • Ежегодно на замену старым оставляют 3–4 самых сильных побега, которые растут из земли и направлены наружу.
  • Ветки искривлённые, переплетающиеся или растущие внутрь удаляют — они создают загущение, мешают циркуляции воздуха и снижают сахаристость ягод.

Важный нюанс: у сильных побегов верхушки не прищипывают — именно на них закладывается максимум цветочных почек.

Чёрная, красная и белая: разный подход

Метод омоложения не универсален. Чёрная смородина плодоносит на молодых приростах прошлого года, поэтому старые ветки (старше 5 лет) удаляют без сожаления. Красная и белая смородина, напротив, дают урожай на многолетней древесине. Их скелетные ветви трогают только после 7–8 лет, иначе можно потерять большую часть урожая.

После обрезки: закрепляем результат

Срезанные ветки, листья и мульчу убирают из приствольного круга — это профилактика вредителей и болезней. Почву рыхлят поверхностно, не задевая корни. Все спилы диаметром более 1 см замазывают садовым варом, чтобы избежать инфекции.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент "Городового" Евгения Сухова долгое время обрезала смородину без системы — урожай оставлял желать лучшего, а ягода была кислой и мелкой. После того как был освоен метод Мичурина разница стала заметна уже через год: ягоды выросли крупнее, слаще и собирать их стало в разы приятнее.

Вывод

Обрезка по методу Мичурина — это не просто удаление старых веток, а осознанное управление жизненным циклом куста. Она позволяет омолодить смородину, увеличить урожай и продлить жизнь растению на десятилетия. Главное — учитывать возраст веток, вид смородины и не спешить. Тогда даже старый куст будет давать крупные, сладкие ягоды год за годом.

Ранее мы рассказали о сорте томатов, который завалит урожаем даже ленивых дачников.

Автор:
Евгения Сухова
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