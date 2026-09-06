Прут как танки даже в сентябре: этот сорт томатов завалит урожаем даже ленивых дачников

Анонс: Томат «Дамский угодник» — раннеспелый, урожайный и вкусный сорт. Выращивайте в теплице или открытом грунте — и собирайте до 12 кг с квадратного метра до октября. Подробнее — в материале.

Сорт «Дамский угодник», по словам агронома Ксении Давыдовой, заслужил любовь дачников не случайно. Крупные сладкие помидоры и стабильная урожайность сделали его одним из фаворитов. Он начинает плодоносить в середине июля и продолжает до октября, не требуя сложного ухода. При этом с квадратного метра можно собрать до 12 кг — и это не предел. Вытянутые перцеобразные плоды сочные, мясистые и очень вкусные.

Особенности выращивания и ухода

Этот сорт вырастает до 1,8 м, поэтому ему нужна надёжная опора и регулярная обрезка. Он отлично адаптируется к любым условиям — будь то теплица или открытый грунт, выдерживает капризы погоды и стабильно даёт плоды даже в прохладное дождливое лето.

Сорт устойчив к большинству болезней, но при недостатке кальция может поражаться вершинной гнилью, а в конце сезона — кладоспориозом. Чтобы этого избежать, кусты высаживают на расстоянии 50 см друг от друга и регулярно проветривают теплицы.

Вкус и применение

Дачники отмечают изумительный сладкий вкус и сочную мякоть плодов. Томаты универсальны: их употребляют свежими, готовят сок, лечо, томатную пасту и зимние заготовки. Вытянутая форма и плотная кожица делают их удобными для консервирования.

Личный опыт автора

Автор Городовой Евгения Сухова испытала методику выращивания «Дамского угодника» на своём участке и пришла к выводу, что сорт действительно оправдывает свою репутацию. Кусты развивались быстро и уже в середине июля дали первые плоды. Несмотря на дождливую погоду, растения не болели, а урожай был стабильным до конца сентября. Евгения советует высаживать этот сорт как в теплице, так и в открытом грунте, уделяя внимание подвязке и регулярному проветриванию.

Сорт «Дамский угодник» — отличный выбор для тех, кто хочет получить стабильный и обильный урожай сладких томатов до осени. Он неприхотлив, устойчив к погодным условиям и даёт плоды, которые хороши и в свежем виде, и в заготовках.

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