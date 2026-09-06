Какую клемму отключать от аккумулятора первой, чтобы не вывести из строя электронику автомобиля

Как правильно отключать АКБ - несколько полезных советов

Каждый автомобилист сталкивается с ситуациями, при которых приходится снимать аккумулятор с машины. В некоторых случаях батарею нужно менять, в других - ставить на зарядку. При любой ситуации потребуется отсоединение проводов, но важно понимать, какую клемму стоит отключать первой.

Что важно учесть

Когда минусовой провод остается подключенным, то кузов имеет связь с отрицательным выводом АКБ. Если водитель работает ключом возле “плюса”, то в любой момент он может случайно задеть плюсовую клемму и деталь машины. Это приведет к короткому замыканию и сильным искрам.

Именно поэтому всегда нужно снимать “минус”, а только потом – “плюс”. Это позволяет провести процедуру правильно, без лишних рисков, так как после отсоединения отрицательной клеммы связь батареи с кузовом полностью прекращается.

Нюанс с новыми автомобилями

Электронные блоки реагируют даже на малейшие неудачные действия с аккумулятором, что грозит появлением ошибок на приборной панели. В некоторых случаях система восстанавливается сама, но бывают ситуации, при которых требуется диагностика, сообщает njcar.ru.

Что делать после отключения аккумулятора

Пока батарея отключена, вы можете посмотреть состояние контактов. Если на клеммах образовался налет, то его необходимо счистить. Также стоит изучить провода, убедиться в отсутствии потертостей.

При установке АКБ следует поставить ее на прежнее место и закрепить. Батарея не должна перемещаться во время движения или торможения. После закрепления стоит подключить положительную клемму, а потом - отрицательную.

Иногда после отключения питания на некоторых автомобилях сбивается время, магнитола, поэтому стоит сразу выставить нужные значения, только после чего ехать.

Вывод

Если вы решили снять АКБ, то начинайте всегда с отрицательной клеммы, иначе можно случайно спровоцировать короткое замыкание. При подключении батареи действовать нужно в обратном порядке.

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