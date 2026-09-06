Отдыхать в новогодние каникулы 2026–2027 будем иначе - даты изменили: точные сроки

Сколько дней будут отдыхать россияне в следующем году

Чтобы отпуск удался, а длинные выходные не стали сюрпризом, стоит заглянуть в календарь заранее. Кабинет министров уже подготовил документ о том, как будут сдвигаться рабочие дни в 2027 году, пишет PG43.

Согласно проекту, отдых на стыке 2026 и 2027 годов растянется на 11 суток — с последнего дня декабря по 10 января. Такой продолжительный перерыв стал реальностью благодаря перестановкам в графике: воскресенье 3 января переместили на пятницу 31 декабря, а субботу 2 января — на пятницу 5 ноября.

Другие сдвиги в календаре 2027 года

Кроме январских изменений, в проекте значатся следующие перестановки:

суббота 20 февраля становится рабочим днём, а взамен выходным становится понедельник 22 февраля — получается три дня подряд на День защитника Отечества;

суббота 2 января, как уже говорилось, отдана ноябрю — это продлевает осенние праздники до четырёх суток подряд.

Когда будем отдыхать в 2027 году: все длинные периоды

Если сложить все переносы и официальные праздники, получается такой расклад:

Новый год — с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 (11 дней).

23 февраля — с 21 по 23 февраля (3 дня).

8 Марта — с 6 по 8 марта (3 дня).

1 Мая — с 1 по 3 мая (3 дня).

9 Мая — с 8 по 10 мая (3 дня).

12 Июня — с 12 по 14 июня (3 дня).

4 Ноября — с 4 по 7 ноября (4 дня).

И снова 31 декабря 2027 года тоже будет нерабочим.

При стандартной пятидневке в 2027-м насчитывается 247 рабочих суток (из них 4 сокращённых — перед праздниками) и 118 выходных.

Важно: документ пока не утверждён

На данный момент это всего лишь проект, но обычно подобные инициативы проходят согласование быстро и почти без правок. Окончательное решение ожидается к концу 2026 года. Тем не менее, уже сейчас можно присматривать маршруты и бронировать билеты.

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