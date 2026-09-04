Завещание и дарение - прошлый век: как проще и надежнее передать квартиру детям

Россияне переходят на другой способ передачи квартиры детям

Передать квартиру детям можно не только по завещанию или дарственной. Есть третий вариант — наследственный договор, который заключают у нотариуса, пишет PG12. В нём собственник заранее прописывает, кто получит жильё и на каких условиях. Звучит удобно, но у этого способа есть свои нюансы, о которых стоит знать.

Как это работает и чем отличается от завещания

По наследственному договору квартира не переходит ребёнку сразу, как при дарении. Родитель остаётся полноправным владельцем: живёт в квартире, сдаёт, продаёт, распоряжается как хочет. Наследник получит недвижимость только после его смерти.

Главное отличие от завещания — договор подписывают обе стороны. Наследник заранее знает условия и соглашается с ними. Завещание же человек может составить втайне и в любой момент поменять. Отказаться от наследственного договора сложнее: потребуется нотариус, а в некоторых случаях — возмещение убытков второй стороне.

О рисках

Пока владелец жив, он может продать или подарить квартиру, даже если она указана в наследственном договоре. Если так случится, наследник после смерти получит пустые руки.

Другая опасность — расплывчатые формулировки. Если в договоре написано «заботиться и помогать», это может привести к спорам. Один будет считать, что он достаточно помогает, другой — что помощь символическая. Лучше прописывать конкретные вещи: точные суммы, сроки, регулярность действий.

Также договор не отменяет обязательную долю в наследстве. Если у умершего остались несовершеннолетние или нетрудоспособные близкие родственники, они всё равно имеют право на часть квартиры по закону.

Что нужно знать при оформлении

Договор составляется только у нотариуса. Перед подписанием специалист проверяет д окументы на квартиру, семейное положение владельца, наличие других претендентов и все условия соглашения.

Кому это подходит:

тем, кто хочет заранее договориться с наследником о передаче жилья;

тем, кто хочет сохранить право собственности до конца жизни;

тем, кому важна прозрачность и согласованность условий.

Если же вам нужен не просто договор с наследником, а гарантированное содержание взамен на квартиру, стоит присмотреться к договору пожизненной ренты — это другой механизм с более строгими обязательствами.

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