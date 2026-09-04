Городовой / Полезное / Другие рецепты рядом не стоят: непревзойденная шарлотка от бабушки — готовлю только так
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
35 приборов в вагоне и 1500 датчиков под землей: «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ Новости Петербурга
Как отпугнуть мышей и крыс с дачи на зиму: проверенный способ защиты Новости Петербурга
Завещание и дарение - прошлый век: как проще и надежнее передать квартиру детям Новости Петербурга
Андрей Мостовой меняет Петербург на Москву: почему вингер ушел из «Зенита» в «Локомотив» Новости Петербурга
Пережить ветреное воскресенье и дождаться 7 сентября: когда в Петербург прорвется запоздалое тепло Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Другие рецепты рядом не стоят: непревзойденная шарлотка от бабушки — готовлю только так

Опубликовано: 4 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Другие рецепты рядом не стоят: непревзойденная шарлотка от бабушки — готовлю только так
Другие рецепты рядом не стоят: непревзойденная шарлотка от бабушки — готовлю только так
Городовой ру
Шарлотка с яблоками — простой и ароматный десерт, который готовится за час. Кисло-сладкие яблоки, нежное тесто и щепотка корицы создают идеальный вкус осени. 

С наступлением осени, когда яблоки наливаются соком и ароматом, на кухню возвращается шарлотка — простой пирог, который у многих ассоциируется с уютом и домашним теплом. В отличие от сложных кондитерских изделий, этот десерт не требует специальных навыков, но всегда радует воздушным тестом и сочной начинкой. Секрет идеальной шарлотки — в правильном выборе яблок и точных пропорциях, которые делают её неизменно вкусной, пишет ИА .

Почему этот рецепт работает безотказно

Чтобы шарлотка получилась сочной, выбирайте кисло-сладкие яблоки — они не развалятся, но хорошо пропитают тесто. Тесто замешивается элементарно: яйца с сахаром взбивают до лёгкой пены, добавляют муку, разрыхлитель и ваниль. Не перебивайте массу — воздушность здесь важна.

Яблоки нарезают, смешивают с корицей и осторожно вводят в тесто. Выпекают при 180 C до золотистой корочки, обычно это занимает около 40 минут.

Ингредиенты:

  • Яблоки (кисло-сладкие) — 4–5 средних.
  • Сахар — 1 стакан.
  • Мука — 1 стакан.
  • Яйца — 3 шт..
  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик.
  • Корица — по вкусу.
  • Сливочное масло — для смазывания формы.

Как приготовить и подавать

Чтобы шарлотка получилась идеальной, форму обязательно смазывают сливочным маслом. Тесто распределяют равномерно и выпекают до готовности. Сухая шпажка — главный признак того, что десерт готов.

После остывания её можно украсить сахарной пудрой или подать с мороженым или взбитыми сливками. А если добавить в тесто изюм и орехи, пирог приобретёт новые, более глубокие оттенки вкуса.

Личный опыт автора

Этот рецепт передала мне бабушка, и я готовлю шарлотку каждую осень, когда в саду поспевают антоновки. Заметила, что идеальное соотношение теста и яблок — 1:1, а сахара можно брать чуть меньше, чтобы не перебивать фруктовую кислинку. В прошлом году добавила в тесто немного цедры лимона — аромат стал ещё ярче. Теперь шарлотка — моя коронная выпечка для семейных чаепитий.

Вывод

Шарлотка — это не просто пирог, а осенняя традиция, которая не требует особых усилий, но дарит тепло и уют. Правильный выбор яблок, воздушное тесто и пара дополнительных специй превращают её в десерт, который всегда радует. Простой рецепт доступен каждому, а результат достоин восхищения.

Ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку без возни.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью