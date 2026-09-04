Другие рецепты рядом не стоят: непревзойденная шарлотка от бабушки — готовлю только так

Шарлотка с яблоками — простой и ароматный десерт, который готовится за час. Кисло-сладкие яблоки, нежное тесто и щепотка корицы создают идеальный вкус осени.

С наступлением осени, когда яблоки наливаются соком и ароматом, на кухню возвращается шарлотка — простой пирог, который у многих ассоциируется с уютом и домашним теплом. В отличие от сложных кондитерских изделий, этот десерт не требует специальных навыков, но всегда радует воздушным тестом и сочной начинкой. Секрет идеальной шарлотки — в правильном выборе яблок и точных пропорциях, которые делают её неизменно вкусной, пишет ИА PrimaMedia.

Почему этот рецепт работает безотказно

Чтобы шарлотка получилась сочной, выбирайте кисло-сладкие яблоки — они не развалятся, но хорошо пропитают тесто. Тесто замешивается элементарно: яйца с сахаром взбивают до лёгкой пены, добавляют муку, разрыхлитель и ваниль. Не перебивайте массу — воздушность здесь важна.

Яблоки нарезают, смешивают с корицей и осторожно вводят в тесто. Выпекают при 180 C до золотистой корочки, обычно это занимает около 40 минут.

Ингредиенты:

Яблоки (кисло-сладкие) — 4–5 средних.

Сахар — 1 стакан.

Мука — 1 стакан.

Яйца — 3 шт..

Разрыхлитель — 1 ч. ложка.

Ванильный сахар — 1 пакетик.

Корица — по вкусу.

Сливочное масло — для смазывания формы.

Как приготовить и подавать

Чтобы шарлотка получилась идеальной, форму обязательно смазывают сливочным маслом. Тесто распределяют равномерно и выпекают до готовности. Сухая шпажка — главный признак того, что десерт готов.

После остывания её можно украсить сахарной пудрой или подать с мороженым или взбитыми сливками. А если добавить в тесто изюм и орехи, пирог приобретёт новые, более глубокие оттенки вкуса.

Личный опыт автора

Этот рецепт передала мне бабушка, и я готовлю шарлотку каждую осень, когда в саду поспевают антоновки. Заметила, что идеальное соотношение теста и яблок — 1:1, а сахара можно брать чуть меньше, чтобы не перебивать фруктовую кислинку. В прошлом году добавила в тесто немного цедры лимона — аромат стал ещё ярче. Теперь шарлотка — моя коронная выпечка для семейных чаепитий.

Вывод

Шарлотка — это не просто пирог, а осенняя традиция, которая не требует особых усилий, но дарит тепло и уют. Правильный выбор яблок, воздушное тесто и пара дополнительных специй превращают её в десерт, который всегда радует. Простой рецепт доступен каждому, а результат достоин восхищения.

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