Пережить ветреное воскресенье и дождаться 7 сентября: когда в Петербург прорвется запоздалое тепло

Петербург накрыл циклон, но скоро придет тепло.

Осень в Петербурге началась жестко. За окном поливает, и, похоже, это надолго. Главный синоптик Петербурга рассказал, к чему готовиться в выходные и когда в город наконец-то вернется солнце.

Сегодня: поливает без перерыва

Сегодняшний циклон уже в городе. На картах синоптиков он выглядит скромно, но воды принес очень много.

Дождь зарядил на весь день практически без пауз. В Петербурге льет сильно, по области — чуть меньше. Ветра почти нет, но на улице довольно зябко: всего +13…+15 градусов.

Выходные: ветер и похолодание

В субботу и воскресенье циклон начнет медленно уходить на восток. Сплошная стена дождя уйдет, но зонты всё равно пригодятся. Осадки станут кратковременными.

В целом на выходных будет от +12 до +17 градусов. Самым неприятным днем станет воскресенье. Северо-западный ветер усилится до 10–15 м/с. В самом Петербурге похолодает до +12…+14 градусов. Для прогулок пригодится непродуваемая куртка.

На следующей неделе: намек на бабье лето

А теперь к хорошим новостям. Дождливый ад ненадолго отступит.

Уже 7 и 8 сентября в регион заглянет антициклон. Дожди прекратятся, а солнце прогреет воздух до +15…+18 градусов. Есть шанс, что столбики термометров даже поднимутся до +20!

Кстати: Для начала сентября в наших широтах норма дневной температуры обычно составляет около +14…+15 градусов. Так что начало следующей недели подарит нам настоящую золотую осень — сухо, тепло и идеально для прогулок в парках.

Главное — пережить эти сырые выходные!

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