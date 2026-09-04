Как отпугнуть мышей и крыс с дачи на зиму: проверенный способ защиты

С приходом холодов мыши и крысы устремляются на дачи в поисках тепла и еды — особенно их манят места, где хранятся припасы.
Бороться с ними можно по‑разному, но есть способ без химии и сложных ловушек: он опирается на природные инстинкты самих грызунов.
Почему запах кота работает
Грызуны тонко чувствуют запахи и инстинктивно избегают территории, где есть следы их естественного врага. Даже если живого кота на даче нет, запах его выделений на гранулах наполнителя воспринимается мышами и крысами как сигнал опасности.
В результате они ищут для зимовки более спокойные места, а ваш дом остаётся для них «непригодным».
Как правильно организовать защиту
- возьмите использованный наполнитель из кошачьего лотка — именно запах играет главную роль;
- разложите его по углам, вдоль плинтусов, возле входных дверей, в подвале и на чердаке — там, где грызуны чаще всего проникают или устраивают гнёзда;
- при зимних визитах на дачу обновляйте материал, если запах стал слабее — свежая порция быстро восстанавливает защитный эффект.
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