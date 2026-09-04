Можно ли запускать стиральную машину несколько раз в день: ответ специалистов

Советы по использованию стиральной машины

Стиральная машина является одним из наиболее интенсивно эксплуатируемых бытовых приборов. В условиях большой семьи её использование может быть ежедневным, а иногда и многократным в течение одного дня. В связи с этим у хозяек возникает резонный: как влияет частая эксплуаьация на долговечность оборудования?

Следует отметить, что количество циклов стирки само по себе не является определяющим фактором срока службы прибора. Гораздо более значимыми являются соблюдение правил эксплуатации, предотвращение перегрузки барабана и регулярное техническое обслуживание.

Допустимая частота использования

Для большинства современных моделей стиральных машин 2–3 цикла в день считаются приемлемой нагрузкой при условии соблюдения рекомендаций производителя.

В случае большого объёма белья не всегда можно выполнить стирку за один цикл. При последовательном запуске нескольких циклов рекомендуется делать интервал продолжительностью 30–60 минут. Это позволит механизму охладиться перед следующим использованием.

Влияет ли ежедневная стирка на срок службы машины?



Современные модели разработаны с учетом регулярной эксплуатации.

Проблемы чаще всего возникают вследствие некорректной эксплуатации со стороны пользователей. К таким факторам относятся перегрузка барабана, неправильная дозировка моющих средств, отсутствие надлежащего ухода, использование жесткой воды и нестабильное напряжение в электросети.

Таким образом, несколько циклов стирки в день не должны вызывать опасений, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации.

Как увеличить срок службы стиральной машины?

Для поддержания долгосрочной службы стиральной машины рекомендуется придерживаться следующих простых правил:

Не превышать максимально допустимую загрузку.

Соблюдать рекомендованные дозировки моющих средств (порошка или геля).

Не закрывать дверцу люка сразу после завершения цикла стирки.

Регулярно осуществлять очистку уплотнителя, дозатора и сливного фильтра.

Периодически проводить очистку барабана.

Контролировать образование накипи.

Обеспечивать защиту оборудования от значительных перепадов напряжения.

Обращать внимание на появление необычных шумов, запахов или сильной вибрации.

При выполнении нескольких циклов стирки подряд по возможности делать перерыв.

Таким образом, ежедневное использование стиральной машины не представляет угрозы для современной техники. Допускается многократный запуск в течение суток при условии соблюдения допустимой загрузки и рекомендаций производителя, пишет издание «Пруфы».

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