Скупаю на Ozon ДПК - собираю грядки, как Лего: не гниет и выглядит аккуратно

Новый способ сделать грядки долговечными и красивыми

Каждую весну одно и то же: доски на грядках потемнели, потрескались, местами сгнили. Хоть меняй каждый сезон. Но есть материал, который выглядит как дерево, а служит в разы дольше — древесно-полимерный композит, или ДПК. Он не гниёт, не рассыхается и не требует покраски, пишет Usolie.info.

Что это и с чем едят

Панели ДПК собираются как конструктор: секции плюс уголки — и готовый короб. Земля не расползается, края ровные, грядка выглядит аккуратно. Уход нулевой: не красить, не пропитывать, не чинить.

Перед покупкой загляните в торец панели. Хороший композит плотный и однородный. Рыхлый, с трещинами и пустотами — брак, такой долго не проживёт.

Один важный момент

ДПК прочный, но у него есть слабость. Если грядка длиннее 2 метров, влажная земля может выгнуть панель. На длинных сторонах обязательно ставьте промежуточные опоры — и конструкция простоит десятилетия без деформаций. И цвет выбирайте светлый: тёмный на солнце сильно нагревается.

В итоге: дороже, но выгоднее

Доски кажутся дешёвыми только в первый год. А потом — замена, краска, пропитка, снова замена. ДПК стоит дороже, но окупается за пару сезонов. Никаких весенних ремонтов, никаких гнилых углов. Поставил — и забыл на 15–20 лет. При заказе смотрите на толщину, комплектацию и гарантию. И не экономьте на укреплении длинных бортов. Тогда грядки переживут и вашу дачу, и соседскую.

Реальные отзывы:

«Поменял сгнившие доски на ДПК три года назад. Соседские грядки уже разваливаются, мои стоят как вкопанные. Ни разу не красил, не чинил», — владелец участка в СНТ Игорь Семенович, Тверская область.

«Долго жалела денег. Но когда посчитала, сколько трачу на доски за пять лет, поняла — ДПК выгоднее. Собрала за день, и никаких проблем», — делится начиинающая дачница Надежда из Екатеринбурга.

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