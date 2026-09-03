Скупаю в Kari шиншилловые коврики, но на пол не стелю: превращаю бюджетную находку в дизайнерскую вещь

Используем шиншилловые коврики в необычных целях - находка для хозяек

Из мягких “шиншилловых” ковриков, купленных в магазине Kari, можно сделать красивое изголовье для кровати или панель за диваном. Ворс изделия со стороны напоминает мех, из-за чего переделка начнет смотреться дороже исходного материала.

Сбор ковриков на одной стороне

Изначально определите размер будущего изделия. Основанием может стать мебельный щит или фанера, которые выдержат крепеж и натяжение материала.

Разложите коврики на основании, они должны соприкасаться друг с другом. Не бойтесь брать оттенки, которые отличаются цветом, ведь их можно выложить градиентом - от светлого к темному.

Натяните материал, после чего закрепите с обратной стороны степлером для мебели. Лишние края обрежьте с изнаночной стороны, сообщает usolie.info.

Делаем изголовье

Подготовленную панель следует закрепить за изголовьем кровати. Она закроет пустую поверхность, а также создаст ощущение наличия мягкой обивки и придаст фактуру.

Этот же прием подойдет для банкетки или дивана. Не стоит использовать “шиншилловые” коврики для всей комнаты, так как акцент на одной плоскости будет выглядеть намного дороже, чем избыток.

Не пытайтесь закреплять основу на двусторонний скотч, так как здесь нужен нормальный крепеж.

Остатки пускаем на чехол для пуфа

Если у вас остался коврик после работы над изголовьем, то можно использовать его для обтяжки пуфа или старого табурета. Разместите на сиденье слой поролона, натяните “мех” и закрепите его внизу.

Совет

Внимательно изучайте рекомендации производителя по уходу. Искусственный ворс нельзя держать рядом с печью, камином и любыми источниками отопления. Сушить его нужно в естественных условиях.

Вывод

Обычный коврик из Kari может использоваться в качестве чехла для мебели или превратиться в стильное изголовье. Материал прослужит долго, если правильно за ним ухаживать, избегать нагрева. Не забывайте изучать информацию, указанную на упаковке, так как она может пригодиться.

Материал носит информационный характер и не является рекламой или антирекламой товаров и магазинов.

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