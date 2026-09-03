Без ветра, но с дождем: балтийский циклон несет Петербургу +14 °C и 40 мм осадков за сутки

На Петербург надвигается мощный балтийский циклон.

Вчера Петербургу крупно повезло. Мощный циклон со своими рекордными ливнями прошел мимо и пролился на юге Ленинградской области. Но расслабляться рано. Нас ждет очень мокрая и прохладная пятница.

Что с погодой сегодня?

Сегодня погода испортилась. К городу подошел атмосферный фронт. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Но эти тучи у нас не задержатся. Они быстро пролетят над городом и уйдут дальше на восток. Настоящие неприятности начнутся завтра, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Пятница: главный удар непогоды

Завтра, в пятницу, Петербург окажется в самом центре нового циклона. Он зародился на Балтике, пройдет через Прибалтику и ударит прямо по нашему городу. Увернуться от него не получится.

Дождь начнется уже утром и затянется на весь день. Синоптики прогнозируют, что на город выльется от 20 до 40 мм осадков.

Холодно, но тихо

Из хороших новостей — штормового ветра не будет. Дело в том, что центр циклона пройдет прямо над Петербургом, а в самом эпицентре обычно царит затишье.

Но тепла ждать не стоит. Из-за плотных туч и постоянного дождя солнце не сможет прогреть воздух. Столбики термометров поднимутся всего до +14…+16 градусов. Ощущаться это будет по-осеннему прохладно.

Как подготовиться?

Обувь: Доставайте резиновые сапоги или непромокаемые ботинки. Обычные кроссовки промокнут за пять минут.

Доставайте резиновые сапоги или непромокаемые ботинки. Обычные кроссовки промокнут за пять минут. Одежда: Лучший выбор на завтра — плотная ветровка с капюшоном или дождевик. Зонт при таком объеме воды может не спасти.

Лучший выбор на завтра — плотная ветровка с капюшоном или дождевик. Зонт при таком объеме воды может не спасти. Дороги: Водителям нужно быть предельно внимательными. Из-за сильного дождя видимость будет плохой, а на дорогах быстро образуются глубокие лужи. Держите дистанцию.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему погода в Петербурге резко сдается осени.