Во время строительства дороги под землей были обнаружены 22 000 мешков с золотыми сокровищами

Тысячи предметов роскоши II века до нашей эры нашли археологи

Во время подготовки к строительству трассы D35 в Чехии археологи обнаружили клад. Около 22 тысяч мешков с золотом, серебром, янтарем и другими ценностями нашли на месте древнее поселение II века до нашей эры.

Поселение без стен, но с сокровищами

На месте будущей дороги обнаружили поселение периода Ла Тена, существовавшее примерно во II веке до нашей эры. Это было не несколько домов, а полноценный населённый пункт с жилыми и производственными помещениями, а также как минимум одним святилищем.

Особая ценность находки заключена в степени ее сохранности. Подобные памятники чаще всего разграблены, но здесь значительная часть предметов осталась в культурном слое. Археологи нашли кельтские золотые и серебряные монеты, штампы для их чеканки, бронзовые и железные фибулы, элементы поясов, стеклянные бусы и фрагменты керамики. Учёные отмечают необычно высокую концентрацию артефактов, что позволяет детально изучить устройство поселения и быт его жителей.

Ещё одна особенность — отсутствие укреплений. В Центральной Европе того времени уже существовали крупные укреплённые оппиды, но данное поселение стен не имело. Исследователи полагают, что его назначение было не оборонным, а торговым и производственным, пишет портал Пруфы.ру.

Связь с Янтарным путём

Обилие янтаря и ценных изделий позволяет предположить связь поселения с Янтарным путём — сетью древних маршрутов между Балтикой и Средиземноморьем. По этим дорогам вместе с товарами "путешествовали" и технологии, идеи и культурные традиции.

Кто здесь жил — пока загадка

Установить конкретную кельтскую группу пока не удалось. С регионом традиционно связывают бойев, от названия которых произошло историческое название Богемии. Однако прямых свидетельств — надписей или других указаний — не найдено.

Что будет с находками

Артефакты хранятся в Музее Восточной Чехии в Градце-Кралове. Часть уже представили публике на небольшой выставке. После полного изучения и систематизации десятков тысяч предметов планируется более масштабная экспозиция.

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