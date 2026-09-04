Почему охотники не едят голубей, хотя их так много: что не так с мясом этой птицы

Три причины, почему не стоит есть голубей, и что будет, если рискнуть

Можно ли ловить городских голубей? Сама по себе охота на них не запрещена, но охотники почти никогда не используют эту птицу в пищу. И не потому, что в ней мало мяса или ее сложно добыть, а в сочетании культурных табу, санитарных рисков и экономической нецелесообразности. Рассказываем, что именно не так с мясом голубя и где его все-таки едят.

Какую птицу едят в мире

Пищевые привычки в разных странах сильно отличаются. В Средиземноморье и на Ближнем Востоке мясо специально выведенных пород голубей считается деликатесом. Их запекают в виноградных листьях в Египте, Марокко и Франции, маринуют и жарят в Румынии и Молдавии. В Китае ценят их особый аромат, напоминающий поджаренный кунжут. Важно, что во всех случаях используют только фермерскую птицу, а не городских сизарей.

Почему голубь не стал привычным мясом в России

Символизм и культура

Голубь - птица мира. Такой образ автоматически исключает птицу из категории пищи. В отличие от Западной Европы, где существовали специальные мясные породы, в России эта традиция не прижилась. В стране не сформировалось устойчивой практики разведения голубей на мясо.

Риск для здоровья

Городские сизые голуби — не фермерская птица. Они питаются отходами и живут в антисанитарных условиях, становясь переносчиками десятков инфекций: орнитоза, поражающего лёгкие и нервную систему, туберкулёза, токсоплазмоза и других заболеваний. Употребление такого мяса крайне опасно, напоминает источник.

Нерентабельность разведения

Голуби моногамны, откладывают мало яиц, а птенцы требуют сложного ухода. Промышленное разведение этих птиц экономически нецелесообразно — затраты не окупаются.

Что говорят люди

Несмотря на это, некоторые люди признаются, что все же пробовали городскую птицу. Своим опытом они делятся в сети.

"В детстве в деревне у бабушки ловили голубей, ощипывали и жарили на костре. Это был не голод, а мальчишеское любопытство — хотелось узнать, что из этого получится". "Знакомый в 90-е годы увлёкся поеданием голубей и в итоге попал в больницу с серьёзными осложнениями. С тех пор не ест птицу вообще — появилось стойкое отвращение".

Вывод

Отказ от охоты на городских голубей — результат сочетания культурных, медицинских и экономических причин. Символика, риск заражения и нерентабельность разведения делают эту птицу непригодной для употребления в пищу. Мировая практика подтверждает: голубь становится пищей только там, где существует многовековая традиция его разведения, а не когда его ловят на городских площадях.

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