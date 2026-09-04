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Подсмотрел у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняки даже в -50

Опубликовано: 4 сентября 2026 18:30
 Проверено редакцией
Подсмотрел у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняки даже в -50
Подсмотрел у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняки даже в -50
Городовой ру
Кардинальный метод утепления окон зимой

Деревянные окна можно превратить в почти герметичные конструкции, не пропускающие сквозняки. Добиться результата можно с помощью шведской технологии пазового утепления. В основе метода лежит специальный трубчатый уплотнитель от шведского производителя, который не клеится, а механически фиксируется в вырезанном пазу. Если сделать это осенью, зимой в доме будет тепло, как в бане.

Как работает шведское утепление

Шведская технология EuroStrip решает проблему сезонного утепления окон кардинально, пишет Киноафиша. Вместо поверхностной оклейки по периметру створки фрезеруется аккуратный паз, в который с помощью специального ролика закатывается уплотнитель. Лента удерживается не клеем, а механическим креплением-«ёлочкой», поэтому она не отклеивается и не деформируется со временем.

Уплотнитель разработан специально для деревянных окон. Он изготовлен из силиконовой резины, которая сохраняет эластичность при температурах до -50 C и не трескается даже в сильные морозы. Срок службы такого уплотнителя — 15–20 лет.

Преимущества шведского утепления

После правильной установки уплотнителя створка плотно прилегает к раме, исчезает свист воздуха. Летом окна начинают меньше пропускать пыль и уличный шум. Теплоизоляционные характеристики окон значительно улучшаются, что позволяет экономить на отоплении. Утепление по шведской технологии способно продлить срок службы деревянных окон на десятилетия.

Технология: как это делается

Мастера сравнивают этот процесс с реставрацией. Потребуется:

  • Фрезерный станок для прорезания паза.
  • Специальный ролик для закатки уплотнителя.
  • Инструменты для снятия створок.
  • Герметик для обработки стыков стекла и створок.

Процесс выглядит так:

  1. Створки снимаются с петель.
  2. Проводится осмотр конструкции: устраняются трещины, сколы, изношенные петли.
  3. По периметру створки прорезается паз размером примерно 3/5 мм под углом 45 градусов.
  4. Паз зачищается от стружки.
  5. Уплотнитель вдавливается в паз роликом. Эффективнее катить ролик назад, а не вперед.
  6. Возле петель оставляют отступ около 10 мм, чтобы не мешать ходу створки.
  7. Створки возвращаются на место.
  8. Стыки стекла и створок промазываются герметиком.

Можно ли сделать самостоятельно

Не имея соответствующих навыков и специального инструмента, лучше доверить работу профессионалам. Любителю с этой работой не справиться. В интернете можно найти истории, когда люди пытались сделать это самостоятельно и в итоге вызывали мастера.

Вывод

Шведское утепление деревянных окон — это не сезонный лайфхак, а капитальное решение проблемы сквозняков на годы вперёд. Оно позволяет сохранить деревянные окна, вернув им характеристики, близкие к стеклопакетам, и сэкономить на отоплении. Лучшее время для этой работы — осень, до наступления холодов.

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Автор:
Артем Петров
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