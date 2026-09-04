Замок Золушки, авто Николая II и старые чемоданы: рассматриваем редкие артефакты на новой выставке «Ленфильма»

Мало кто знает, но история российского кино началась вовсе не в роскошном кинотеатре, а в увеселительном саду «Аквариум». На этом самом месте сегодня стоит легендарный «Ленфильм».
В честь юбилея первого киносеанса студия запустила масштабную выставку «Аквариум! Кино». Рассказываем, почему туда стоит сходить.
Как всё начиналось: от оперетты до братьев Люмьер
В мае 1896 года петербуржцы пришли в сад «Аквариум» посмотреть обычную оперетту. Но в антракте их ждал сюрприз. Им показали «синематограф» братьев Люмьер — движущиеся картинки на белом полотне.
Зрители были в шоке. Никто не мог поверить, что поезд на экране — не настоящий. Именно оттуда, из сада «Аквариум», и выросла студия «Ленфильм».
Ожившие декорации культовых фильмов
Выставка разместилась в первом павильоне. Организаторы смешали современные технологии и старинные вещи.
Здесь можно буквально шагнуть внутрь любимых картин:
- Зайти в операционную профессора Преображенского из «Собачьего сердца».
- Посмотреть на суровую башню замка Эльсинор из «Гамлета».
- Увидеть игрушечный замок Золушки, который снимали в сказке 1947 года.
А ещё вокруг расставлены старые чемоданы. В них лежат настоящие сокровища: черновики сценариев, первые эскизы костюмов и снимки с актерами.
Автомобиль, который помнит царя
Главная гордость выставки — шикарный французский автомобиль Delaunay-Belleville 1914 года. В начале XX века машины этой марки очень любил император Николай II.
Автомобиль из гаража «Ленфильма» — настоящая кинозвезда. Вы точно видели его в фильмах «Адмиралъ» и «Гарпастум». На выставке его подсветили старинными прожекторами. Выглядит очень атмосферно.
Попробовать себя в роли режиссера
Кино — это не только актеры в кадре. Это огромный труд сотен людей.
На выставке открыли четыре интерактивные зоны. Там показывают весь путь создания фильма: от первой идеи и написания сценария до монтажа и озвучки. Можно узнать, как раньше вручную склеивали плёнку и создавали шумы для фильмов.
Что ждет «Ленфильм» дальше?
Сейчас у легендарной студии начинается новая глава. Недавно «Ленфильм» перешел в собственность Санкт-Петербурга.
В планах — полностью обновить оборудование и снова снимать много доброго, детского и исторического кино. Студии хотят вернуть статус главного киноцентра страны.
Когда идти: выставка работает до 4 ноября.
Где: Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 4 (павильон №1).
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург стал столицей кино и что ждет «Ленфильм».