Где снимали «Человека-амфибию» и «Шерлока Холмса»: как Петербург стал столицей кино и что ждет «Ленфильм»

27 августа в России отмечают День кино. Но для Петербурга это не просто дата в календаре, а личный праздник. Именно наш город когда-то подарил стране магию экранов, и именно здесь сегодня создается будущее отечественного кинематографа.
Магия в саду «Аквариум»: самый первый киносеанс
Мало кто знает, но история российского кино началась весной 1896 года. Место действия — петербургский сад «Аквариум» (сейчас это Каменноостровский проспект).
Именно там французские механики впервые показали россиянам короткие фильмы братьев Люмьер. Показы проходили в антрактах между спектаклями.
Публика была в полном шоке: люди на экране двигались как живые! С этого момента Петербург навсегда влюбился в синематограф.
«Ленфильм»: 1500 любимых историй
Позже на месте того самого сада выросла главная киностудия страны — «Ленфильм». Её эмблему с Медным всадником знает каждый.
За десятки лет мастера студии сняли больше 1500 картин. Многие из них мы пересматриваем до сих пор:
- «Золушка» — добрая сказка на все времена;
- «Человек-амфибия» — главный советский блокбастер;
- «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Новая жизнь легендарной студии
В последние годы киностудия переживала не лучшие времена. Но сейчас начинается новая глава. «Ленфильм» официально передали в собственность Санкт-Петербурга.
Теперь студию полностью обновят. В её павильонах снова кипит жизнь. Главный упор сделают на съемку хорошего исторического, детского и патриотического кино. Цель простая — вернуть «Ленфильму» статус одного из лидеров российской киноиндустрии.
Миллионы на кино и виды Петербурга
Город готов активно помогать режиссерам и продюсерам. На съемки новых фильмов выделяют солидные деньги:
- В 2025 году город направил 250 миллионов рублей на 29 кинопроектов.
- В 2026 году эту сумму увеличат почти до 300 миллионов рублей, рассказали в Смольном.
Главное условие для получения финансовой помощи — снимать сам Петербург, его улицы, историю и узнаваемые символы.
Ранее «Городовой» рассказывал, что у «Ленфильма» появятся влиятельные попечители.