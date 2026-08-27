Где снимали «Человека-амфибию» и «Шерлока Холмса»: как Петербург стал столицей кино и что ждет «Ленфильм»

Петербург выделяет 300 миллионов на перезапуск легендарного «Ленфильма»

27 августа в России отмечают День кино. Но для Петербурга это не просто дата в календаре, а личный праздник. Именно наш город когда-то подарил стране магию экранов, и именно здесь сегодня создается будущее отечественного кинематографа.

Магия в саду «Аквариум»: самый первый киносеанс

Мало кто знает, но история российского кино началась весной 1896 года. Место действия — петербургский сад «Аквариум» (сейчас это Каменноостровский проспект).

Именно там французские механики впервые показали россиянам короткие фильмы братьев Люмьер. Показы проходили в антрактах между спектаклями.

Публика была в полном шоке: люди на экране двигались как живые! С этого момента Петербург навсегда влюбился в синематограф.

«Ленфильм»: 1500 любимых историй

Позже на месте того самого сада выросла главная киностудия страны — «Ленфильм». Её эмблему с Медным всадником знает каждый.

За десятки лет мастера студии сняли больше 1500 картин. Многие из них мы пересматриваем до сих пор:

«Золушка» — добрая сказка на все времена;

«Человек-амфибия» — главный советский блокбастер;

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Новая жизнь легендарной студии

В последние годы киностудия переживала не лучшие времена. Но сейчас начинается новая глава. «Ленфильм» официально передали в собственность Санкт-Петербурга.

Теперь студию полностью обновят. В её павильонах снова кипит жизнь. Главный упор сделают на съемку хорошего исторического, детского и патриотического кино. Цель простая — вернуть «Ленфильму» статус одного из лидеров российской киноиндустрии.

Миллионы на кино и виды Петербурга

Город готов активно помогать режиссерам и продюсерам. На съемки новых фильмов выделяют солидные деньги:

В 2025 году город направил 250 миллионов рублей на 29 кинопроектов.

В 2026 году эту сумму увеличат почти до 300 миллионов рублей, рассказали в Смольном.

Главное условие для получения финансовой помощи — снимать сам Петербург, его улицы, историю и узнаваемые символы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что у «Ленфильма» появятся влиятельные попечители.