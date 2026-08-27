Богатырь, генерал и брат Яшки-цыгана: ушел из жизни актер Юрий Цурило

Актер сильно болел.

26 августа не стало Юрия Цурило. Актеру было 79 лет. О смерти отца в соцсетях написал его сын Всеволод. Артист скончался от продолжительной болезни, сообщает ТАСС.

От кузницы до большой сцены

Жизнь Юрия Алексеевича начиналась совсем не по-киношному. Он родился в Вязниках Владимирской области. В 14 лет мальчик уже пошел работать. Сначала арматурщик на стройке, потом молотобоец в кузнице.

В театр Цурило пришел уже взрослым парнем, окончив Ярославское училище. За свою жизнь он исколесил всю страну: играл в Новгороде, Новосибирске, Норильске. Но домом для него стал Александринский театр в Петербурге.

Как брат «Неуловимых» открыл брата-актера

Мало кто знает, но у истоков славы одного советского героя стоял сам Юрий. Его троюродный брат — Василий Васильев. Именно Цурило привел парня на пробы и мир узнал Яшку-цыгана из «Неуловимых мстителей».

Семь лет ради одной роли

Настоящая слава пришла к Цурило поздно, почти в пятьдесят. Это фильм Алексея Германа «Хрусталёв, машину!».

У него была специфическая внешность и невероятная стать. Ему идеально шли погоны.

Генералы («В августе 44-го», «Жуков», «Личный номер»).

Священники (отец Сергий в фильме «Поп»).

Сказочные богатыри (Илья Муромец в трилогии «Последний богатырь»).

Авторское кино (глубокая роль Мирона Козлова в «Овсянках»).

Злодеи и авторитеты (заместитель мэра в «Дураке»).

Семья

Со своей женой Надеждой актер прожил душа в душу более полувека. Они прошли вместе через все переезды между городами. Вырастили двоих сыновей. Старший, Алексей, выбрал военную стезю, а младший, Всеволод, пошел по стопам отца.

Прощание с мастером пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее «Городовой» рассказывал, что экс-гитарист группы «Кукрыниксы» найден мертвым в петербургском пруду.