Богатырь, генерал и брат Яшки-цыгана: ушел из жизни актер Юрий Цурило

26 августа не стало Юрия Цурило. Актеру было 79 лет. О смерти отца в соцсетях написал его сын Всеволод. Артист скончался от продолжительной болезни, сообщает ТАСС.
От кузницы до большой сцены
Жизнь Юрия Алексеевича начиналась совсем не по-киношному. Он родился в Вязниках Владимирской области. В 14 лет мальчик уже пошел работать. Сначала арматурщик на стройке, потом молотобоец в кузнице.
В театр Цурило пришел уже взрослым парнем, окончив Ярославское училище. За свою жизнь он исколесил всю страну: играл в Новгороде, Новосибирске, Норильске. Но домом для него стал Александринский театр в Петербурге.
Как брат «Неуловимых» открыл брата-актера
Мало кто знает, но у истоков славы одного советского героя стоял сам Юрий. Его троюродный брат — Василий Васильев. Именно Цурило привел парня на пробы и мир узнал Яшку-цыгана из «Неуловимых мстителей».
Семь лет ради одной роли
Настоящая слава пришла к Цурило поздно, почти в пятьдесят. Это фильм Алексея Германа «Хрусталёв, машину!».
У него была специфическая внешность и невероятная стать. Ему идеально шли погоны.
- Генералы («В августе 44-го», «Жуков», «Личный номер»).
- Священники (отец Сергий в фильме «Поп»).
- Сказочные богатыри (Илья Муромец в трилогии «Последний богатырь»).
- Авторское кино (глубокая роль Мирона Козлова в «Овсянках»).
- Злодеи и авторитеты (заместитель мэра в «Дураке»).
Семья
Со своей женой Надеждой актер прожил душа в душу более полувека. Они прошли вместе через все переезды между городами. Вырастили двоих сыновей. Старший, Алексей, выбрал военную стезю, а младший, Всеволод, пошел по стопам отца.
Прощание с мастером пройдет в Санкт-Петербурге.
Ранее «Городовой» рассказывал, что экс-гитарист группы «Кукрыниксы» найден мертвым в петербургском пруду.