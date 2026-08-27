Отпугнет лучше алабая: разбросайте это по грядкам, если соседские кошки устраивают в них «лоток» — сбегут как угорелые

Кошки часто проявляют интерес к чужим садовым участкам, что может создавать определенные неудобства для владельцев. Пушистики оставляют после себя изрытые грядки, а порой и не слишком приятные кучки. В случае, если присутствие животных на грядках и клумбах вызывает негодование, существует эффективное и безопасное решение.
Лайфхак против кошек
Для того, чтобы сделать участок непривлекательным для кошек, рекомендуется использовать ловушки с выраженным ароматом. Одним из наиболее доступных и распространенных вариантов является цедра цитрусовых, в частности, апельсиновая корка. Ее следует размещать внутренней стороной к земле, слегка присыпав почвой для сохранения эстетического вида участка.
Преимущество метода
По отзывам садоводов портала «Ваша дача», такой метод эффективно способствует тому, что кошки начинают искать другие места для своих естественных нужд. Важно отметить, что этот способ не причиняет вреда животным, а лишь мягко отпугивает их. Кроме того, апельсиновая корка также обладает репеллентными свойствами в отношении слизней и крыс, что является дополнительным аргументом в пользу ее использования.
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