От спонтанных поездок до личной квартиры у воды: как Ленобласть стала главным магнитом для туристов

Аналитики изучили, как россиян тянет в спонтанные поездки, и выяснили интересную вещь: Ленинградская область стала одним из главных мест силы для тех, кто не любит планировать отпуск заранее, пишут "Известия".
Куда мы летим прямо завтра, а куда — планируем месяцами?
Спонтанный туризм — главный тренд последнего времени. В Калужскую, Московскую и Ленинградскую области больше 80% билетов люди покупают буквально за пару дней или за неделю до выезда.
Сел на «Ласточку» или завел машину — и через пару часов ты уже гуляешь по лесу или дышишь свежим воздухом на берегу Финского залива. Близость к Петербургу и отличная дорога делают Ленобласть идеальным местом для отдыха по щелчку пальцев.
А вот на Дальний Восток — Чукотку, Камчатку или в Магадан — сорваться не получится. Туда билеты берут минимум за месяц-два. Это дорого и требует подготовки.
Ленобласть — новый курортный центр
Раньше за курортным отдыхом все ехали строго на юг. Сейчас времена изменились. Эксперты внесли Ленинградскую область в топ-6 главных курортных регионов страны наряду с Алтаем, Карелией и Кавминводами, пишет "Бизнес ФП Санкт-Петербург" со ссылкой на аналитиков «Домклик».
Почему именно Ленобласть?
- Природа и экотуризм. Здесь есть всё: от сосновых боров и озер до береговой линии Балтики.
- Развитый сервис. В регионе активно строят новые турбазы, спа-отели и глэмпинги.
- Богатое прошлое. Исторические усадьбы, древние крепости и шведский колорит.
Выборг — звезда северного отдыха
Главным магнитом для туристов и покупателей жилья в Ленобласти стал Выборг. Этот город любят за атмосферу старой Европы: узкие брусчатые улочки, единственный в России средневековый замок и шикарный парк Монрепо.
Многие хотят не просто приезжать сюда на выходные, а купить свое жилье. Чаще всего выбирают небольшие «однушки» и «двушки» в историческом центре с видом на воду.
Средняя цена квартиры в Выборге сегодня — около 6,6 млн рублей.
Для сравнения:
- В популярном Кисловодске на юге квартира обойдется в среднем в 8,1 млн.
- В соседнем дагестанском Дербенте — 6,5 млн.
А есть варианты дешевле?
Если Выборг кажется дороговатым, можно присмотреться к соседним локациям.
Совсем рядом, в Карелии, квартиру в Сортавале можно купить за 3,9 млн рублей. А если поискать в курортном Зеленогорске (который находится на границе с Ленобластью, но относится к Петербургу), встречаются отличные варианты всего за 2,8 млн рублей.
Ранее «Городовой» рассказывал про 8 ошибок туристов старше 50 в отелях «всё включено».