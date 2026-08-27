Петербуржцы против гаджетов в классах: почему 82% родителей Северной столицы против телефонов в школе

В чем суть нового правила?
Главная идея простая: на уроке ребёнок должен учиться, а не листать ленту новостей или играть.
Минпросвещения запретило использовать любые гаджеты во время занятий. Это касается не только смартфонов, но и умных часов, если через них можно выходить в интернет или отправлять сообщения.
Достать телефон разрешат только в одном случае — если есть реальная угроза жизни или здоровью. А вот что делать на переменах, каждая школа решает сама. Одни разрешают звонить родителям, другие просят убирать технику до конца всех уроков, пишет ТАСС.
Родители голосуют «за»
Большинство взрослых встретили новость с радостью. В Петербурге ограничение одобряют 82% родителей, сообщает "Бизнес ФМ Санки-Петербург" со ссылкой на SuperJob. Но если присмотреться к цифрам, видна интересная разница:
- Отцы строже матерей. За запрет выступают 87% мужчин и 77% женщин.
- Возраст имеет значение. Родители старше 40 лет поддерживают жесткие меры чаще, чем молодые мамы и папы.
- Доход и образование. Чем выше заработок и уровень образования у родителей, тем активнее они выступают против гаджетов на уроках.
Что говорят учителя?
Педагоги поддерживают правила еще активнее родителей — 85% «за». Учителя отмечают, что без телефонов дети становятся внимательнее и не отвлекаются на сообщения в чатах.
К тому же, исчезает лишний повод для ссор и буллинга из-за дорогих или дешевых моделей.
Однако 9% учителей против тотальных банов. Они считают, что смартфон может быть полезным инструментом. Например, чтобы быстро найти картинку редкого животного, посмотреть перевод слова или собрать данные для проекта.
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