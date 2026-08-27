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Наставник и работа на две школы: как петербургские учителя зарабатывают свои 120 тысяч

Опубликовано: 27 августа 2026 13:33
 Проверено редакцией
Наставник и работа на две школы: как петербургские учителя зарабатывают свои 120 тысяч
Наставник и работа на две школы: как петербургские учителя зарабатывают свои 120 тысяч
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Скоро 1 сентября, и в школах Петербурга кипит работа. Власти города отчитались: зарплаты учителей выросли и выглядят очень достойно. 

По данным Комитета по образованию, средняя зарплата учителя в Петербурге составляет от 110 до 120 тысяч рублей, сообщила глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская, передает "ДП". Сумма солидная даже для мегаполиса.

Кого не хватает в школах?

К концу августа в Петербурге открыто около 500 учительских вакансий. За последний месяц спрос на педагогов вырос на четверть.

Особенно острый дефицит — с учителями математики и физики. Спецы с техническим образованием часто уходят в IT или коммерцию, где платить готовы больше.

Власти обещают: без уроков дети не останутся. Школы закрывают дыры в расписании двумя путями:

  1. Активно зовут педагогов из других городов и выпускников вузов.
  2. Используют совмещение — когда один учитель работает сразу на две школы.

Как помогают молодым педагогам?

Чтобы новички не сбежали из школы в первую же треть года, для них создали систему поддержки. За каждым молодым учителем закрепляют опытного наставника. Он помогает составить планы уроков и решить проблемы с дисциплиной.

Кроме того, молодым специалистам выплачивают ежемесячные бонусы и полностью компенсируют проезд в общественном транспорте.

Что вообще происходит с работой в городе?

Вакансии учителей составляют всего 3% от общего рынка труда в Петербурге. Гораздо сильнее город нуждается в работниках торговли, пишет издание.

К осени в магазинах традиционно растет покупательский бум. Поэтому спрос на продавцов, кассиров, комплектовщиков и курьеров взлетел сразу на 60%. Именно торговля сейчас забирает большую часть рабочих рук.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему 82% родителей Северной столицы против телефонов в школе.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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