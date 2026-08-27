Наставник и работа на две школы: как петербургские учителя зарабатывают свои 120 тысяч

По данным Комитета по образованию, средняя зарплата учителя в Петербурге составляет от 110 до 120 тысяч рублей, сообщила глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская, передает "ДП". Сумма солидная даже для мегаполиса.
Кого не хватает в школах?
К концу августа в Петербурге открыто около 500 учительских вакансий. За последний месяц спрос на педагогов вырос на четверть.
Особенно острый дефицит — с учителями математики и физики. Спецы с техническим образованием часто уходят в IT или коммерцию, где платить готовы больше.
Власти обещают: без уроков дети не останутся. Школы закрывают дыры в расписании двумя путями:
- Активно зовут педагогов из других городов и выпускников вузов.
- Используют совмещение — когда один учитель работает сразу на две школы.
Как помогают молодым педагогам?
Чтобы новички не сбежали из школы в первую же треть года, для них создали систему поддержки. За каждым молодым учителем закрепляют опытного наставника. Он помогает составить планы уроков и решить проблемы с дисциплиной.
Кроме того, молодым специалистам выплачивают ежемесячные бонусы и полностью компенсируют проезд в общественном транспорте.
Что вообще происходит с работой в городе?
Вакансии учителей составляют всего 3% от общего рынка труда в Петербурге. Гораздо сильнее город нуждается в работниках торговли, пишет издание.
К осени в магазинах традиционно растет покупательский бум. Поэтому спрос на продавцов, кассиров, комплектовщиков и курьеров взлетел сразу на 60%. Именно торговля сейчас забирает большую часть рабочих рук.
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