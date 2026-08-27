Рельсы на -60 °C, 10 тысяч машин и 39 минут до Твери: из каких деталей собирают первую супертрассу в Петербург

Для ВСМ получена половина объёма рельсов.

Поезд из центра Москвы чуть больше чем за два часа перенесет вам в Петербург. Это не фантастика, а проект первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

Строительство уже идет вовсю, а запуск трассы намечен на 2028 год.

Рельсы, которым не страшен лютый мороз

Железнодорожное полотно для суперпоездов — это не обычные рельсы. Поезд будет лететь по ним со скоростью до 400 км/ч, поэтому требования к безопасности жесткие. Рельсы должны быть идеально ровными и прочными.

Разработкой занимались специалисты РЖД и металлургического комбината ЕВРАЗ в Сибири. Рельсы получили повышенную прочность и спокойно выдерживают морозы до минус 60 градусов, сообщает РЖД.

На сегодняшний день завод отгрузил уже больше половины от общего объема — 88 тысяч тонн из запланированных 161 тысячи.

Поезда будут полностью отечественными

Новый высокоскоростной поезд делают в России, на заводе «Уральские локомотивы».

Это масштабная работа для всей страны: над созданием состава трудятся более 150 предприятий из 36 регионов РФ. Поезд сможет развивать скорость до 400 км/ч, а его крейсерская (рабочая) скорость составит 360 км/ч.

Внутри обещают современный комфорт, тишину и быстрый Wi-Fi.

Стройка века: масштабы впечатляют

Длина новой трассы составит около 680 километров. Чтобы проложить путь через леса, реки и болота, задействованы огромные ресурсы.

Прямо сейчас на объекте работают:

более 28 тысяч инженеров, рабочих и других специалистов;

свыше 10 тысяч единиц тяжелой строительной техники.

Что изменится для пассажиров?

Главный плюс — это огромная экономия времени.

Сейчас: самый быстрый «Сапсан» идет около 4 часов, обычный поезд — от 7 до 9 часов.

самый быстрый «Сапсан» идет около 4 часов, обычный поезд — от 7 до 9 часов. Будет: время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

Кроме того, поезд будет делать остановки в крупных городах по пути — например, в Твери и Великом Новгороде. Из Твери до столицы можно будет доехать всего за 39 минут.

Ранее «Городовой» рассказывал, где еще может появиться ВСМ.