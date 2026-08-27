«Фиадоне»: корсиканский пирог, который можно готовить хоть каждый день – рецепт

Представляем вашему вниманию корсиканский пирог «Фиадоне» — десерт, рецепт которого бережно передается из поколения в поколение.
Этот пирог станет идеальным дополнением к любому мероприятию: будь то семейное торжество, встреча с коллегами или уютный домашний вечер. Рекомендуется подавать его с чашкой крепкого кофе или чая для полного раскрытия изысканного вкуса.
Ингредиенты:
- Рикотта (или творог) — 250 гр;
- Яйца — 3 шт;
- Сахар — 2 ст. ложки;
- Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка;
- Ванильный сахар — 1 ст. ложка;
- Цедра лимона — 1 ч. ложка.
Процесс приготовления
Рикотту или тщательно протертый творог необходимо соединить с яйцами, сахаром, крахмалом, ванильным сахаром и измельченной цедрой. В результате должна образоваться однородная пастообразная масса.
Жаропрочную форму следует смазать маслом, после чего вылить в нее подготовленную смесь. Выпекать в течение 40 минут при температуре 180 градусов.
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