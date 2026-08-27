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«Фиадоне»: корсиканский пирог, который можно готовить хоть каждый день – рецепт

Опубликовано: 27 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
«Фиадоне»: корсиканский пирог, который можно готовить хоть каждый день – рецепт
«Фиадоне»: корсиканский пирог, который можно готовить хоть каждый день – рецепт
Городовой ру
Рецепт пирога с берегов горячей Корсики

Представляем вашему вниманию корсиканский пирог «Фиадоне» — десерт, рецепт которого бережно передается из поколения в поколение.

Этот пирог станет идеальным дополнением к любому мероприятию: будь то семейное торжество, встреча с коллегами или уютный домашний вечер. Рекомендуется подавать его с чашкой крепкого кофе или чая для полного раскрытия изысканного вкуса.

Ингредиенты:

  • Рикотта (или творог) — 250 гр;
  • Яйца — 3 шт;
  • Сахар — 2 ст. ложки;
  • Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка;
  • Ванильный сахар — 1 ст. ложка;
  • Цедра лимона — 1 ч. ложка.

Процесс приготовления

Рикотту или тщательно протертый творог необходимо соединить с яйцами, сахаром, крахмалом, ванильным сахаром и измельченной цедрой. В результате должна образоваться однородная пастообразная масса.

Жаропрочную форму следует смазать маслом, после чего вылить в нее подготовленную смесь. Выпекать в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

Ранее мы рассказали, как приготовить быстрые пирожки на сметане.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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