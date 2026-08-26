Любимый торт императрицы Елизаветы: без духовки и заморочек – родные непременно оценят

Торт «Рыжик» является одним из наиболее популярных десертов на территории России. Его рецептура передается из поколения в поколение на протяжении многих столетий.
С этим легендарным кондитерским изделием связано множество увлекательных историй и преданий. Согласно одной из наиболее известных версий, торт «Рыжик» был разработан специально для императрицы Елизаветы, которая ранее не употребляла мед. Однако кондитеру удалось произвести на нее впечатление, и с тех пор этот десерт стал одним из фаворитов при дворе.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт;
- мука — 3 стакана;
- мед — 3 ст. ложки;
- масло сливочное — 60 гр;
- сода — 1 ч. ложка;
- сметана — 1 литр;
- сахар — 2 стакана;
- ванилин — 1 пакетик.
Процесс приготовления
В кастрюле соедините яйца с одним стаканом сахарного песка, медом и сливочным маслом. Нагрейте смесь на медленном огне. После достижения однородной консистенции, до момента закипания, добавьте соду и тщательно перемешайте, затем охладите.
Добавьте муку и замесите тесто. Раскатайте тесто тонким слоем. Сформируйте коржи диаметром, соответствующим размеру сковороды, и выпекайте их с обеих сторон.
Для приготовления крема взбейте сметану с ванилином и стаканом сахара.
Коржи следует промазать сметанным кремом. В качестве украшения можно использовать кокосовую стружку или измельченные орехи.
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