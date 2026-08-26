Какой лесной зверь считается самым опасным в России - не медведь: несет прямую угрозу человеку

Ученый Николай Скалон рассказал в беседе с изданием “VSE42.RU”, что самым непредсказуемым и опасным животным является лось. Особую угрозу он несет в период гона - с конца августа и до октября. В это время звери становятся агрессивными, поэтому могут навредить человеку.
Чем опасен лось
Вес взрослого лося часто достигает 600 г, поэтому он превосходит по массе многих медведей. Не стоит думать, что животное медленно бегает, так как его скорость способна достигать 50-60 км/ч.
Особую угрозу представляют копыта лося. Он ударяет с нагрузкой в 900 кг, что станет смертельным броском даже для медведя. У человека в этом плане шансов еще меньше.
Может ли лось напасть просто так
Практика показывает, что лоси никогда не преследуют человека просто так. Если вы начнете приближаться к животному, то оно точно среагирует. Нельзя их даже подзывать.
Как действовать, если встретили лося в лесу
- Соблюдайте тишину. Не стоит кричать, махать руками, топать и пытаться убежать. Все эти действия могут спровоцировать животное.
- Держите дистанцию. Расстояние между вами и лосем должно составлять минимум 25-30 метров.
- Найдите укрытие. В качестве защиты можно использовать толстое дерево, огромный камень.
- Не поворачивайтесь спиной. Если начали отходить, то делайте это медленно, не смотрите животному в глаза. Лось должен оставаться в поле вашего зрения.
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