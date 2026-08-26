Какой лесной зверь считается самым опасным в России - не медведь: несет прямую угрозу человеку

Какой лесной зверь считается самым опасным в России - не медведь: несет прямую угрозу человеку Legion-Media

Когда люди гуляют по лесу, то они чаще всего боятся встретить медведя. Считается, что этот хищник особенно опасен. Но в дикой природе есть и другое животное, которое представляет еще большую угрозу для человека.