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В бархатный сезон - очень актуально: 8 ошибок туристов старше 50 в отелях «всё включено»

Опубликовано: 26 августа 2026 18:06
 Проверено редакцией
В бархатный сезон - очень актуально: 8 ошибок туристов старше 50 в отелях «всё включено»
В бархатный сезон - очень актуально: 8 ошибок туристов старше 50 в отелях «всё включено»
Городовой ру
Какие привычки омрачают отдых и выбивают из сил на курорте

Чтобы отпуск по системе «всё включено» приносил только удовольствие и не обернулся потерей дней из-за недомоганий, опытные туристы вывели несколько простых правил. Они касаются питания, экскурсий, пребывания на солнце и элементарной безопасности и особенно актуальны для туристов старше 50 лет. Соблюдая их, вы сэкономите нервы, здоровье и деньги, уверяет автор канала "Путешествия с фотокамерой".

Частые ошибки туристов

1. Не покупайте экскурсии в первый день

Отельный гид будет убеждать, что места «последние», а цены «лучшие». На самом деле те же поездки у местных агентств или через интернет стоят в разы дешевле. К тому же в день заезда сложно оценить свои силы и выбрать маршрут.

2. Не накладывайте всё подряд в одну тарелку

Шведский стол изобилен, но не стоит брать понемногу от каждого блюда — ассортимент повторяется изо дня в день. Переедание ведёт к тяжести, которую часто ошибочно списывают на акклиматизацию. Берите только то, что точно хотите попробовать, и не бойтесь оставить тарелку полупустой.

3. Отложите дегустацию местной кухни на второй-третий день

Непривычные специи, экзотические морепродукты и незнакомые фрукты в первый день — это риск для пищеварения. Организм уже испытывает стресс от дороги и жары. Дайте ему день-два адаптироваться на привычной еде, а затем аккуратно вводите новое.

4. Приходите на обед в начале, а не в конце

К концу обеденного времени салаты, кремы и нарезки стоят уже более полутора часов, теряют свежесть и могут вызвать расстройство. Если видите подсохшие края у салата — лучше пройдите мимо.

5. Контролируйте потребление алкоголя

Безлимитные напитки у бассейна и за ужином быстро складываются в значительную дозу. В сочетании с жарой и солнцем это чревато обезвоживанием и тепловым ударом. Особенно внимательными стоит быть тем, кто принимает лекарства — совместимость с алкоголем лучше уточнить у врача до поездки.

6. Не забывайте про обычную воду

Кофе, сок, и другие напитки не заменяют чистую воду. В жару организм теряет много жидкости, и недостаток воды приводит к головной боли и слабости. Держите бутылку воды под рукой на пляже и в номере — пейте в течение дня небольшими глотками.

7. Не сидите на пляже с 11 до 15 часов

В эти часы солнце наиболее агрессивно, даже под зонтиком находиться небезопасно. Загар и купание до одиннадцати и после четырёх не менее приятны, а риск перегрева и ожогов значительно ниже.

8. Носите тапки с задником и нескользящей подошвой

Мокрая плитка вокруг бассейна скользкая, а шлёпанцы без задника легко слетают и провоцируют падения. Обычная резиновая обувь с рифлёной подошвой занимает минимум места в чемодане и убережёт от травм.

Личный опыт корреспондента Артёма Петрова

Родители Артема уже несколько лет отдыхают по системе «всё включено» на Черном море. Они давно взяли на вооружение три правила из этого списка: не переедать, пить достаточно воды и не оставаться на пляже в пик жары. По словам Артёма, они чувствуют себя прекрасно и ни разу не теряли дни отпуска из-за недомоганий. «Мама говорит, что главное — не жадничать за столом и слушать свое тело», — делится Артём.

Вывод

Отпуск должен приносить радость, а не вынуждать восстанавливать силы после него. Следуя этим несложным советам, отдыхающие сохраняют хорошее настроение и возвращаются домой с приятными воспоминаниями, а не сожалением о потраченных днях, ожогах и изжогах.

Ранее Городовой рассказал, можно ли оформить в собственность территорию возле забора.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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