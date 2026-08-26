125 метров в глубину у Смольного и кольцо «Веры»: как метростроители пробивают путь для метро под Невой

В Петербурге вовсю кипит работа под землей.

Строители пробираются сквозь непростой петербургский грунт, чтобы подарить городу Красносельско-Калининскую (коричневую) линию метро.

Разведка на дне Невы

Прямо напротив Смольного сейчас можно заметить буровые установки. Специалисты компании «КДС-Групп» начали изыскания прямо в акватории реки, пишет канал "Подземник".

Зачем это нужно? Будущий тоннель между станциями «Суворовская» и «Полюстровский проспект» пройдет прямо под руслом Невы. Грунты в Петербурге коварные: много воды, ила и слабых пород.

Чтобы тоннель не затопило, нужно точно знать, с чем придется столкнуться. Инженеры пробурят около 130 скважин глубиной от 80 до 125 метров. Они возьмут пробы земли, чтобы оценить её плотность и прочность.

До этого такие же лунки уже бурили на Невском, Суворовском и Лиговском проспектах.

Щит «Вера» пробивает путь

Пока на Неве только готовятся к проектированию, на другом участке ветки идет полным ходом проходка.

Огромный проходческий щит с женским именем «Вера» двигается от шахты у будущей станции «Каретная» в сторону «Боровой». Щит уже прошел больше 850 метров из запланированных трех километров.

Вообще перегон между «Каретной» и «Боровой» готов уже почти полностью — пройдено примерно 950 метров из тысячи. Скоро строители начнут обустраивать место под саму станцию «Боровая».

Зачем Петербургу шестая линия?

Красносельско-Калининская линия — один из самых долгожданных транспортных проектов города. Красносельский район годами страдает без метро, а жители южных окраин стоят в бесконечных пробках.

Новый участок коричневой ветки включает станции:

«Броневая»

«Заставская» (здесь можно будет пересесть на «Московские ворота»)

«Боровая»

«Каретная» (пересадка на «Обводный канал»)

Эта линия не просто свяжет юг с центром. Она сильно разгрузит красную (Кировско-Выборгскую) ветку, которая сейчас работает на пределе возможностей в часы пик.

Строительство метро в петербургских грунтах — процесс долгий и ювелирный. Сейчас метростроители одновременно решают две задачи: доделывают текущие тоннели и заранее исследуют почву для следующих этапов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге планируют открыть более 30 станций и три депо.