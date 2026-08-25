Развитие метро до 2040 года: в Петербурге планируют открыть более 30 станций и три депо

Какие станции ждут горожан в ближайшие годы

Планы развития петербургского метро охватывают почти два десятилетия и включают десятки новых станций и электродепо. При этом сроки запуска некоторых объектов уже сдвигались, а отдельные маршруты пересматривают из‑за технических и геологических сложностей.

Что уже скорректировали

Изначально к текущему моменту в Петербурге планировали открыть шесть станций, включая «Путиловскую», «Юго‑Западную» и «Горный институт». Но планы пришлось корректировать: сдачу «Богатырской» и «Каменки» перенесли на конец десятилетия, а «Театральную» пока используют транзитом.

Кроме того, меняется трассировка коричневой линии: станцию «Брестская» могут исключить из проекта, а у «Улицы Доблести» поменяют расположение выходов. При этом на ветке появится «Красносельская» — в перспективе линию можно будет продлить к Стрельне.

Ближайшие цели и сложные участки

К 2030 году должны запустить сразу шесть станций Красносельско‑Калининской (шестой) линии: «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная», «Знаменская» и «Суворовская».

Сейчас активно идут работы, в том числе на крайне сложном центральном участке. В историческом центре готовят площадку для участка от «Каретной» до «Суворовской»: предстоит создать крупный пересадочный узел с вовлечением «Площади Восстания» и «Маяковской».

Долгосрочная перспектива и приоритеты

До 2040 года в планах — ещё множество станций, но эксперты подчёркивают: эти сроки пока носят схематический характер. Ближе к проектной стадии планы могут серьёзно меняться.

Среди приоритетов — развитие севера Фрунзенско‑Приморской линии (станции «Шуваловский проспект», «Магистраль № 31» и «Коломяжская»), а также связь «Экспофорума», аэропорта «Пулково» и университетских кампусов.

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